У вівторок, 7 грудня, іменини відзначають ті жінки, які мають ім'я Катерина. Святкує й одна з найпопулярніших українських ведучих – Катя Осадча.
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Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу
Телеведучий Юрій Горбунов привітав дружину з особливим днем. На особистій інстаграм-сторінці він оприлюднив архівні фото коханої:
- на першому Катя зображена під час зйомок в пудровому костюмі, сидячи на яхті посеред водойми;
- а на другому вона позувала без макіяжу та зачіски, в домашньому одязі, пригорнувши до себе синочка.
Також Горбунов адресував коханій приємні слова: "З Днем Ангела, кохана! Ти найкраща у світі!". Юрій побажав всім Катеринам щастя.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
У коментарях підписники телеведучого також залишають привітання його дружині.
- "Зі святом, Катерино!"
- "Вітаю! Всього найкращого в житті!"
- "Катю, і від мене вітання!"