У вівторок, 7 грудня, іменини відзначають ті жінки, які мають ім'я Катерина. Святкує й одна з найпопулярніших українських ведучих – Катя Осадча.

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Юрій Горбунов привітав Катю Осадчу

Телеведучий Юрій Горбунов привітав дружину з особливим днем. На особистій інстаграм-сторінці він оприлюднив архівні фото коханої:

на першому Катя зображена під час зйомок в пудровому костюмі, сидячи на яхті посеред водойми;

а на другому вона позувала без макіяжу та зачіски, в домашньому одязі, пригорнувши до себе синочка.

Також Горбунов адресував коханій приємні слова: "З Днем Ангела, кохана! Ти найкраща у світі!". Юрій побажав всім Катеринам щастя.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Юрія Горбунова



Катя Осадча з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

У коментарях підписники телеведучого також залишають привітання його дружині.