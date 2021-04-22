Гурт The Hardkiss переніс свій перший концерт на "Олімпійському"

Гурт The Hardkiss понад рік готувався до свого першого грандіозного шоу на "Олімпійському", яке було заплановане на 29 травня. Через продовження карантину концерт довелося перенести. Музиканти планують зібрати шанувальників аж у червні 2020 року.

До масштабного шоу "Десять" гурту The Hardkiss залишалося трохи більше як місяць. Оскільки уряд продовжив карантин до 30 червня, а Київ досі перебуває в "червоній" зоні, артисти вирішили перенести довгоочікуваний рок-концерт на НСК "Олімпійському".

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Лідерка колективу Юлія Саніна повідомила, що як вони, так і їхні партнери не розуміють, коли і в якому форматі в столиці дозволять масові заходи. Після розмови з керівництвом НСК "Олімпійський" і Міністерством культури музиканти обрали нову дату грандіозного концерту. Це 18 червня 2022 року!

Шоу "Десять" переноситься на 2022 рік! Для нас вкрай важливо зберегти атмосферу рок-концерту, яка немислима без фан-зон. Нова дата ексклюзивного шоу "Десять" – 18 червня 2022 року,

– повідомила фронтвумен The Hardkiss.

Артисти поспішили повідомити, що всі придбані раніше квитки дійсні на нову дату. Для шанувальників, які вже мають квитки на шоу "Десять", вони готують спеціальний подарунок – онлайн-презентацію нового альбому.

Реакція мережі на перенесення концерту The Hardkiss

Багатотисячна аудиторія прихильників гурту не приховує свого розчарування. Користувачі інстаграму називають рішення The Hardkiss "найгіршою новиною 2021 року", однак більшість підтримує позицію артистів, адже не уявляє рок-концерт на "Олімпійському" з дотриманням соціальної дистанції та маскового режиму: