До масштабного шоу "Десять" группы The Hardkiss оставалось чуть больше месяца. Поскольку правительство продлило карантин до 30 июня, а Киев до сих пор находится в "красной" зоне, артисты решили перенести долгожданный рок-концерт на НСК "Олимпийском".

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Лидер коллектива Юлия Санина сообщила, что как они, так и их партнеры не понимают, когда и в каком формате в столице разрешат массовые мероприятия. После разговора с руководством НСК "Олимпийский" и Министерством культуры музыканты выбрали новую дату грандиозного концерта. Это 18 июня 2022 года!

Шоу "Десять" переносится на 2022 год! Для нас крайне важно сохранить атмосферу рок-концерта, которая немыслима без фан-зон. Новая дата эксклюзивного шоу "Десять" – 18 июня 2022 года,

– сообщила фронтвумен.

Артисты поспешили сообщить, что все приобретенные ранее билеты действительны на новую дату. Для поклонников, которые уже имеют билеты на шоу "Десять", они готовят специальный подарок – онлайн-презентацию нового альбома.

Реакция сети на перенос концерта The Hardkiss

Многотысячная аудитория поклонников группы не скрывает своего разочарования. Пользователи инстаграма называют решение The Hardkiss "худшей новостью 2021 года", однако большинство поддерживает позицию артистов, ведь не представляет рок-концерт на "Олимпийском" с соблюдением социальной дистанции и масочного режима: