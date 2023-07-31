Шалений концерт в Сіетлі: виступи Тейлор Свіфт спричинили землетрус в місті

Відома американська співачка Тейлор Свіфт вступає в різних містах в рамках свого гастрольного туру Eras Tour. Зокрема, 22 та 23 липня вона провела концерти в Сіетлі. Виступи виконавиці були настільки шаленими, що навіть спричинили землетруси у місті.

Всього заходи відвідало близько 144 тисяч шанувальників. Співачка запалила публіку на стадіоні Lumen Field, відтак глядачі підспівували, танцювали, аплодували та кричали дуже гучно.

Не пропустіть Впали у десять разів, – відомий продюсер розсекретив доходи топових артистів у час війни

Землетрус у Сіетлі через концерт Тейлор Свіфт

Сила землетрусу склала 2,3 бала. Ці дані зареєструвала сейсмологиня Джекі Каплан-Ауербах 22 і 23 липня. Вона припустила, що джерелом могли бути або шанувальники співачки, які активно танцювали, або звукова система.

До слова, у 2011 році в Сіетлі відбувся Звіриний землетрус. Його спричинили вболівальники команди Seattle Seahawks на матчі з американського футболу. Фани не змогли стримати емоції, коли гравець Маршон Лінч несподівано заробив 6 очок. Так його клуб здобув перемогу у грі проти чинних чемпіонів New Orleans Saints.

Як виявилось, різниця між землетрусами під час матчу та концертів артистки склала лише 0,3 бала, однак тряска була вдвічі сильнішою, що "абсолютно подвоїло ефект".