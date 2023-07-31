Всего мероприятия посетило около 144 тысяч поклонников. Певица зажгла публику на стадионе Lumen Field, поэтому зрители подпевали, танцевали, аплодировали и кричали очень громко.

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Землетрясение в Сиэтле из-за концерта Тейлор Свифт

Сила землетрясения составила 2,3 балла. Эти данные зарегистрировала сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах 22 и 23 июля. Она предположила, что источником могли быть либо поклонники, которые активно танцевали, либо звуковая система.

К слову, в 2011 году в Сиэтле произошло Звериное землетрясение. Его вызвали болельщики команды Seattle Seahawks на матче по американскому футболу. Фаны не смогли сдержать эмоции, когда игрок Маршон Линч неожиданно заработал 6 очков. Так его клуб одержал победу в игре против действующих чемпионов New Orleans Saints.

Как оказалось, разница между землетрясениями во время матча и концертов артистки составила всего 0,3 балла, однако тряска была вдвое сильнее, что "сильно удвоило эффект".