Зірка "Сутінок" Тейлор Лотнер одружився з медсестрою: казкові фото з весілля

30-річний Тейлор Лотнер, якого знають як серцеїда-перевертня з саги "Сутінки", одружився. 11 листопада він зіграв весілля з медсестрою Тейлор Доум, якій освідчився рівно рік тому.

Церемонію Тейлор Лотнер і його кохана влаштували у винограднику Epoch Estate в Пасо-Роблес, Каліфорнія. До вівтаря 24-річну Тейлор Доум вів батько, а родичів і друзів на весіллі було близько 100.

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На нареченій була біла сукня з квітковою аплікацією від провідного бренду Winnie Couture, фата та довга накидка, вручну розшита мереживними метеликами. Тоді як актор обрав смокінг від Dolce & Gabbana.

Я почувалась як у казці. Все було так красиво, я була просто вражена. Я пам’ятаю, як під час церемонії озиралася навколо і була просто в захваті від усього. Коли ми обмінювалися каблучками, я просто думала: "Боже мій, я не можу повірити, що ми насправді це робимо". Ми так довго мріяли про цей день, і він був таким неперевершеним,

– прокоментувала обраниця Тейлора Лотнера.

Перший весільний танець вони, до речі, виконали під трек Джастіна Бібера Lifetime, який наживо заспівав їхній друг Аодан Кінг.

Фото з весілля зірки "Сутінок" Тейлора Лотнера

Тейлор Лотнер з "Сутінок" зіграв весілля / Фото Vogue Weddings

Тейлор Лотнер з "Сутінок" зіграв весілля / Фото Vogue Weddings

Тейлор Лотнер з "Сутінок" зіграв весілля / Фото Vogue Weddings

Тейлор Лотнер з "Сутінок" зіграв весілля / Фото Vogue Weddings