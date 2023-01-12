Померла Тетяна Патіц, одна з головних супермоделей

Одна з шести оригінальних супермоделей Тетяна Патіц померла у віці 56 років. Останні роки свого життя вона провела в Каліфорнії з сином.

Супермодель та акторка Тетяна Патіц пішла з життя у віці 56 років. Представник родини повідомив, що причиною смерті став рак молочних залоз. Подробиці наразі не розповідають

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Померла Тетяна Патіц: що про неї відомо

Тетяна Патіц народилась у родині естонки та німки в Гамбурзі, які переїхали до Швеції через 17 років після народження доньки. Дівчина взяла участь у конкурсі елітних моделей, де посіла 3 місце та отримала можливість поїздки до Парижу.

Вона була набагато менш помітною, ніж її однолітки – загадковішою, дорослішою, недосяжнішою – і в цьому була своя привабливість,

– казала Анна Вінтур.



Тетяна Патіц / Фото Vogue

У січні 1990 року Тетяна Патіц знялась в об'єктиві фотографа Пітера Лінберга для обкладинки британського Vogue. Вона постала на кадрах разом з іншими дівчатами, які також стали знаменитими супермоделями – Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою. До числа шести головних супермоделей входила також Клаудія Шиффер.



Моделі 90-х / Фото Vogue

Тетяна Патіц брала участь у зйомках та показах всесвітньо відомих брендів: Chanel, Calvin Klein, Versace та багатьох інших. Анна Вінтур називала її символом європейського шику та порівнювала з Ромі Шнайдер і Монікою Вітті.

, що Патіц пробувала себе як акторка. Знялась у кліпах гуртів Duran Duran та Korn. Мала ролі у фільмі "Сонце, що сходить" та серіалі "Самотній хлопець".

Супермодель продовжувала працювати в останні роки. У 2019 році взяла участь у показі Etro у Мілані, у 2022 році була на світовій прем'єрі WMF у Haus der Kunst.



Тетяна Патіц / Фото Vogue

Особисте життя Тетяна завжди приховувала. У супермоделі залишився син Йона. Останні роки життя вона провела з ним у Малібу.

Тетяна Патіц з сином / Фото Vogue