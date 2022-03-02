Територія Росії викреслена з моєї географії, – Макс Барських вказав росіянам, де їхнє місце

Співак Макс Барських, який родом із Херсона, попри війну на Донбасі 8 років виступав у країні-агресорці. Проте, після відкритого і жорстокого нападу російських військ на українські міста, виконавець змінив свою думку стосовно виступів в Росії.

Артист опублікував декілька відеозвернень до жителів Росії, у яких агресивно засуджує цей народ. Барських заявив, що територія Російської Федерації для нього особисто викреслена, тож схоже, що давати концерти у державі окупантів він не буде.

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Співак дорікнув росіянам, що вони скаржаться наСША і держави Європи, хоч самі за їх рахунок і живуть. Виконавець побажав народові Росії успіхів, адже зовсім скоро весь світ відмовиться від них.

Після того всього, що пережив народ України, у вашу диряву Росію ніхто не захоче приїжджати, і вас ніхто не захоче бачити. Вже скасували усі рейси, ви помітили? Ви гоните на Америку і Європу, а самі комфортно живете за рахунок їхніх компаній. Тому дивіться, як повільно вас відключають від світу. Ви будете жити у своєму маленькому вакуумі, нікому непотрібна Росія. Успіхів,

– сказав Макс Барських.

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