У темно-синій сукні: Джилл Байден перед Різдвом прочитала книжку для дітей

Дружина Джо Байдена продовжила традицію перших леді США й прочитала дітям книжку. Вона постала перед ними у темно-синій сукні з квітковим принтом.

Така традиція є в США перед Різдвом. Джилл зібрала школярам початкової школи Малкольма у Волдорфі. Вони послухали читання книжки, яку перша леді написала у співавторстві з онукою Наталією – Don't Forget, God Bless Our Troops.

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Читання відбулося в атмосферній кімнаті Білого дому, яка вже прикрашена великою кількістю різдвяних декорацій. У ній був камін з гірляндою та панчохами для подарунків, на яких вишиті імена онуків Байден. Також стояли дві великі ялинки з іграшками та фотографіями Байденів і колишній президентських подружжів США.



Джилл Байден читає дітям книжку / Фото Getty Images

Образ Джилл Байден

Джилл читала, сидячи на стільці біля каміна. Вона одягнула темно-синю сукню з жовто-білим квітковим принтом довжини міді. Такий look перша леді поєднала з банановими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила макіяж з сірими тінями на повіках і блиском на губах.



Джилл Байден у темно-синій сукні з квітковим принтом / Фото Getty Images

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