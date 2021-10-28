Таїсія Повалій пожалілась, що її цькують в Україні

Українська артистка Таїсія Повалій близько семи років працювала у Росії, попри окупацію країною-агресором Сходу України та Криму. Зараз жінка розповідає, що відчуває до себе негативне ставлення у своїй же країні.

Таїсія Повалій дала інтерв'ю вперше за багато часу, де, як і нещодавно Ані Лорак, зізналась про цькування в Україні. Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та вимушена заробляти гроші за кордоном.

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Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні – всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорті, ні в літаку. От я у своїй країні, а мені некомфортно,

– поділилася російська гастролерка.

Вона запевнила, що весь час жила в Україні з мамою та нікуди не виїздила після подій 2014 року, і навіть зараз не хоче нікуди переїжджати попри негативне ставлення до неї. Таїсія Повалій згадала, що деякі сусіди привозили деякі "погані речі" з Євромайдану їм під будинок і через це їй було дуже образливо, вона багато плакала. Щодо її чоловіка – продюсера Ігоря Ліхути, то він отримував гнівні листи на електронну пошту, де жінку називали "запроданкою".

"Стан роздвоєності, що живемо ми тут, в Україні, а працювати вимушені їздити за кордон – це дуже виснажливо, особливо для жінки. Це завдає великого навантаження на нерви. І лише пісні, лише сім'я, лише творчість допомагала вистояти. Тая, звісно, дуже сильна людина", – зазначив Ліхута.

Він додав, що не розуміє, чому до Таїсії Повалій так ставляться та чому скасували її концерти.

Це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, то які до тебе можуть бути претензії? Чому в тебе заборона на професію в себе вдома, в Україні?

– прокоментував чоловік.

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