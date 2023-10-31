Остаточно продалися: хто з українських зірок отримав російське громадянство

Повномасштабна війна стала остаточним маркером для публічних осіб та знаменитостей, які народилися в Україні, але обрали сторону зла. Деякі з таких зірок не просто зайняли позицію мовчання, але отримали російське громадянство – а це шлях до спонсорства війни.

24 Канал зібрав імена знаменитостей, які народилися, виросли чи отримали славу в Україні, але продалися за криваві рублі. Зараз вони або мовчать про війну, або відкрито підтримують її.

До слова Зрадниця MARUV, яка спонсорує окупантів, заспівала сину українською мовою

Таїсія Повалій

Співачка, яка родом з України, ганьбиться своєю цинічною позицією вже багато років. Вона обрала криваві рублі й після 24 лютого, залишаючись в Росії. За словами блогера Богдана Беспалова, 24 серпня 2023 року Таїсія Повалій стала новоспеченою громадянкою країни-терориста. Вона запатентувала індивідуальне підприємство та отримала російський паспорт просто у День Незалежності України.



Повалій отримала російський паспорт / Фото з телеграму Богдана Беспалова

Тетяна Денисова

Хореографиня має російське походження, хоч популярністю вона здебільшого має завдячувати українській публіці. Після участі в російських танцювальних шоу її взяли в український проєкт "Танці.World of Dance", що знімався до початку повномасштабного вторгнення. Вона перебувала в Києві 24 лютого, а тому застала перші масовані обстріли Росією. Спершу Денисова начебто поїхала в Німеччину, а після цього чкурнула в Москву та знову пішла заробляти криваві рублі у шоу на пропагандистському телебаченні.

За словами колишнього чоловіка Денисової Олександра Кривошапка, Тетяна отримала російське громадянство приблизно ще у грудні 2021 року. У листопаді вона попросила надіслати свідоцтво про розлучення, бо готувалася отримати російський паспорт.

Анна Асті

Співачка Ганна Дзюба родом з Черкас, російське вторгнення 2022 року зустріла в Києві, але забула про країну, де народилася. Як пишуть пропагандисти, Анна Асті відмовилась від українського громадянства та отримала російський паспорт. Зауважимо, що в такому разі ці артисти офіційно спонсорують війну, адже їхні податки надходитимуть у бюджет Росії.

Анна Асті отримала російський паспорт: відео

Юрій Бардаш

Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Бардаш відзначився багатьма цинічними заявами про Революцію Гідності, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення. Тому втік до Грузії, а звідти - до Росії. Журналісти виявили дані про російське громадянство продюсера ще у червні 2022 року: він начебто користувався паспортом країни-терориста і мав московську прописку з 2015 року.

Ці твердження сам Юрій Бардаш спростував і назвав нісенітницею. Але вже через кілька місяців заявив, що хоче змінити ім'я з Юрія на Георгій та отримати російське громадянство. Тож якщо у скандально відомого продюсера паспорта не було, він його отримає або й вже отримав.

Наташа Корольова

Уродженка України та молодша сестра знаменитої співачки Русі вже давно не вважається українкою, бо ще в 90-х обрала свій шлях та з часом отримала російський паспорт. Спершу Наташа мовчала про повномасштабне вторгнення, а вже минулого року заявила, що її чоловік Тарзан піде на війну проти України, якщо буде потрібно.

, що російське громадянство після кількох (а то й десятків) років життя в Росії також отримали інші зрадники, що народилися й отримали популярність в Україні. Наприклад, Лоліта Мілявська, Йолка (Єлизавета Іванців), Олександр Ревва, Джиган та інші.