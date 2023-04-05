"Прикро, коли людина обирає інший бік": TAYANNA вперше відповіла на запитання про брата в Росії

TAYANNA опублікувала допис про останній рік, але шанувальників більше цікавив коментар співачки щодо її брата, який живе та працює в Росії. Вона вперше відповіла фанам.

Українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк) поділилась з шанувальниками дописом, у якому висловилась про останній рік. Вона зізналась, що "виплакала всі сльози, які назбирала за 38 років" та "молилась стільки, скільки ніколи не молилась".

До слова Оля Цибульська висміяла артистів за "шароварщину": у мережі пишуть, що вона тролить Каменських

Артистка подякувала прихильникам за їхню любов та прийняття. Водночас у коментарях під дописом не всі сприйняли допис TAYANNA з позитивом.

TAYANNA висловилась про брата

Під зізнанням фани запитали у співачки щодо її брата Міші Марвіна, який після лаконічних коментарів щодо вторгнення видалив усі антивоєнні дописи й, схоже, навіть не виїжджав з Росії.

"Дуже прикро, коли рідна людина обирає інший бік, цікаво чи спілкуються вони, як брат і сестра, котра живе в Україні, а він обрав рашку";

"А що ж з вашим братом? Чому він приїхав? Постив дописи про війну, записав пісню, потім повернувся у Росію і видалив ці публікації! Ганьба! Як ви це поясните? Чи просто заблокуєте без відповіді";

"Брат в Москві як почуває себе? Ви втекли, думали пересидіти, хтозна-як війна закінчиться? А коли побачили, що Україна перемагає то ви і повернулись, бо в Росії таких співачок багато".

На ці коментарі TAYANNA відреагувала коротко й не без іронії. Вочевидь, зірка не хоче виправдовувати вчинки брата.

"Чому ж. Я відповім, напишіть йому. А в мене своє життя і я його живу так, як вмію і хочу. І чого вам бажаю – проживати своє життя, а не копатися в чужих. Які ж ви люди злі. То ваша реальність і ваші думки. Моя реальність інша і мій меседж був іншим. Але вам до тієї глибини ще трішки треба пожити".





​Скриншот з інстаграму



Скриншот з інстаграму