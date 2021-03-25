Вагітна і буде донька Ніколь, – TAYANNA заявила, що мріє про весілля та другу дитину

Співачка TAYANNA три роки жила в цивільному шлюбі з саунд-продюсером Єгором Глібом, від якого народила сина Даніеля. Попри тривалі стосунки пара так і не одружилася. Тому зараз артистка мріє про грандіозне весілля в білій сукні та появу донечки.

Особисте життя TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) було сповнене драмами – нерозділеними почуттями, зрадами та домашнім насиллям. Після пережитого зірка точно знає, який чоловік повинен бути поряд, тому мріє про весілля та народження другої дитини.

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TAYANNA про весілля і другу дитину

Співачка не приховує, що завжди привертала увагу чоловіків. Їй неодноразово освідчувалися та кликали заміж, однак вона відмовляла всім залицяльникам. TAYANNA пояснила, що раніше сприймала офіційний шлюб як безвихідь.

"Я не хотіла виходити заміж. Мені багато разів пропонували, дарували каблучки. Мені мама казала: "Танюш, це ж так красиво. Ти ж будеш нареченою, я так мрію побачити тебе в білій сукні". Я казала: "Мамо, я в білій сукні? Забудь, ніколи". Для мене було вийти заміж – це безвихідь якась", – поділилася артистка.

Зараз зірці 36 років, і до заміжжя вона ставиться зовсім по-іншому. Якщо раніше виконавиця тікала від шлюбу, то тепер марить білою сукнею та гучним весіллям, яке б поєднало традиції різних країн. Крім того, вона хоче народити 7-річному Даніелю молодшу сестру Ніколь.

Мені постійно приходять картинки мене в білій сукні з животиком, що я вагітна і в мене буде донька Ніколь. Зараз, напевно прийшов час жіночності моєї і мені так хочеться заміж,

– зізналася TAYANNA.

На початку музичної кар'єри TAYANNA зустрічалася з одруженим продюсером Дмитром Клімашенком, який не хотів відпускати її з гурту "Гарячий шоколад". Згодом вона закрутила роман з на вісім років молодшим Єгором Глібом, котрий піднімав на неї руку, а тоді пішов до Ані Лорак.