Тарас Цимбалюк зізнався, чи соромно йому за зйомки в кліпі гурту "Ленинград"

Два роки тому Тарас Цимбалюк знявся у кліпі гурту "Ленинград" на пісню "Миг". Якщо раніше актор пишався тим, що відео російських музикантів зняте в Україні, то зараз йому соромно за цю роботу.

Після участі в "Танцях з зірками" Тарас Цимбалюк став справжнім секс-символом українського кінематографу. Тож його запросили зіграти мачо в кліпі російського гурту "Ленинград", який знімали в Києві.

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Тарас Цимбалюк про зйомки в кліпі "Ленинграда"

Актор розповів, що не перетинався ні з Сергієм Шнуровим, ні з іншими учасниками гурту, а просто виконував свою роботу в кадрі з київською командою.

"Це було приблизно так. Мені просто зателефонували й кажуть: "У Києві знімають класний кліп". І все, я приїхав собі в Hilton, і ми зняли цей кліп. Знімала його українська група з українськими акторами у столиці України, у самому серці", – пригадав Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк у кліпі на пісню "Миг" гурту "Ленинград" / Скриншот з відео

Цимбалюку соромно за відео "Миг"

лідер гурту "Ленинград" Сергій Шнуров, який раніше казав, що Донбас – це Україна , мовчить про війну, а Росію не засуджує. У травні в інтерв'ю ютуб-каналу "Белый шум" він сказав: "Моє право – хочу вибираю, не хочу не вибираю. Тобі приносять склянку з горілкою та склянку з віскі, а ти хочеш вино. Не хочу я вибирати з цього вашого набору. Це хибний вибір".

32-річний актор зізнається, що хоч за сюжетом у кліпі й висміяно "російське продажне суспільство", але нині за цю роботу він би не взявся.

Звичайно, зараз я б уже не погоджувався на такий матеріал. Ясно, що в кліпі будь-якого російського артиста я зараз не знімався б в принципі. Тому цей кліп входить у когорту тих речей, які я дозволяв собі робити в період війни на Донбасі,

– визнав Тарас Цимбалюк.

"Звичайно, що якоюсь мірою мені за це соромно, що тут скажеш", – додав зірка.

Ба більше, Тарасу Цимбалюку щиро соромно, що "так поверхнево сприйняв війну, яка розпочалася на Донбасі" та всі 8 років знімався з російськими акторами.