"Язиком" ми схожі на росіян, – Тарас Цимбалюк відверто заговорив про мову

Український актор Тарас Цимбалюк підняв мовне питання. Він вважає, що зараз дуже важливо переходити на українську мову, бо, розмовляючи "язиком", ми схожі на російських загарбників.

Артист у соцмережі наголосив, що російськомовним українцям треба подавати правильний приклад, а не "тикати грубо носом". Цимбалюк розповів і свою історію зі спілкуванням російською.

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Цимбалюк стикнувся з "русифікацією"

Актор зізнається, що він ріс в україномовному оточенні, але його теж торкнувся "шлейф" тотальної русифікації України у період Радянського Союзу.

Він розповідає, що після навчання у виші почав ходити на кінопроби.

99% матеріалу російською. Хочеш бути актором кіно – розмовляй російською… Отож, як результат, я теж, в певній мірі, став представником низької свідомості пересічного українця,

– заявив Цимбалюк.

Чому зараз важливо говорити українською

Артист каже, що мова – це душа народу, і зараз це питання дуже загострилось. Він додав, що ворог напав на регіони, де найслабша свідомість.

За його словами, є проста стратегія гівнокраіни (Росії – 24 Канал) – вона нав’язує росмову, переселяє туди своїх вже "тяжко хворих", нищить все українське і, як наслідок – з’являються представники "івашимінашим", як мінімум. "Все…цього достатньо, щоб люди повернули голову в бік Москви, а їх діти почали голосувати за Януковича", – вважає актор.

Зараз йде війна. Куди ще далі? Разом з цим, в жодному разі зараз не можна агресивно прискорювати популяцію української мови: тикати носом і грубо змушувати розмовляти українською російськомовне населення України! Чому? Бо за цим послідує зворотня агресія і ще більша неповага до українського,

– пояснює Тарас Цимбалюк.

Крім того, на його думку, офіційно скрізь все має бути державною мовою – обслуговувати в ресторанах – тільки українською, представники культури – повинні перейти на державну.

Має бути приклад, а не засудження

Ще з 16 липня 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відповідно до документа, українська мова є обов'язковою для органів державної влади та публічних сфер. Закон гарантує, що кожна людина в Україні може отримувати інформацію та послуги українською.

"Люди з будь-якою аудиторією мають подавати приклад – саме так з часом буде рости рівень українізації", – наголошує актор.

Але Цимбалюк зауважив, що в цьому не буде сенсу, якщо в Карпатах не будуть здавати житло переселенцям з Миколаєва, бо ті все життя розмовляли російською, бо це внутрішній конфлікт.

Далі, ще з’явилась когорта "розумників", котрі виправляють, висміюють людей, що вчаться розмовляти українською мовою. Це – дно. Навпаки, зараз цінні будь-які спроби та ініціативи!,

– заявив Тарас.

Він також "вклонився" тим, хто помиляється, але все ж намагається говорити українською. "Ви – майбутнє тієї бажаної трансформації! Отож, попереду великий шмат роботи. Але з’явилась фундаментальна ватерлінія – практично кожен тепер бачить де чорне, а де біле", – додає артист.



У коментарях шанувальники повністю підтримують актора:

"Є навіть "техніка переходу" для повністю російськомовних, як я. Мотивація та бажання – головне! Вважаю, що лідери думок, артисти, мають бути прикладом і відповідальними, в цьому питанні тим більше. Це була однією з мотивацій. А якщо двома словами – Україна прекрасна, бо в нас навіть вірмени щебечуть солов’їною".

"Дякую, що піднімаєте ці питання! Моя б воля, взагалі заборонила на території України спілкуватись російською. Куди не піди, між собою чути лише російськомовну діалектику. Ще й в столиці України. Але добре, що ми взяли цей курс".

"Я пропоную всім зайнятися собою, розвитком своєї української мови, культури, вивченням історії, а не підштовхувати одне одного до конфлікту. Коли мені закидали, що я "говорю на язике", то це викликало лише мою агресію. Кожен сам вирішить, коли і як він перейде, можливо хтось ніколи цього і не зробить".

"Не переходять вже лише ті, хто це вирішив не робити принципово. Це вони зневажають мову і тих хто розмовляє українською".

"Тарасе, дякую за чудовий допис! Хоч ніколи не розмовляла російською та ж і не задумувалась про мовне питання та вагомість мови загалом. Після повномасштабного вторгнення виникла лють та огида до всього російського, в тому числі і мови".

"Після всіх тих жахів, що пережили українці починаючи з 2014 і дотепер – мені не хочеться розмовляти російською і вже ріже вухо російська мова. Всередині все само протестує проти всього російського, противно все, що з ними пов‘язано".

До слова, перша леді Олена Зеленська в інтерв'ю німецькому виданню розповіла про те, що планує зробити після перемоги. Вона зізналась, що сіла б в машину одна, без охоронців, та просто поїхала за місто. "Дуже голосно увімкнула б музику, а тоді зупинилася б десь у гарному місці й просто дивилася на краєвид", – додала вона.