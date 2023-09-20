Просто пи*дець, – Цимбалюк прокоментував знімання в кліпі російського гурту "Ленінград"

Український актор Тарас Цимбалюк до повномасштабного вторгнення знімався в російських проєктах. Днями він розповів про який з них найбільше жалкує.

Як виявилось, це знімання в кліпі російського гурту "Ленінград". За словами актора, він мав можливість відмовитися від тієї роботи, але не зробив цього, тож зараз сильно шкодує.

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Тарас Цимбалюк розповів про знімання в кліпі "Ленінграду"

Чоловік знявся у відеороботі на пісню "Миг", де зіграв мачо. Як розповів артист, навіть батько засудив його за роботу в цьому проєкті.

Коли я почав активно зніматися в серіалах, тато говорив: "Дивися, я розумію, ти зараз знімаєшся в російських серіалах, немає українських, ти хочеш бути актором – це все ясно. Але, чувак, кліп "Ленінград", ну камон, це ж просто пи*дець",

– розповів актор.

Цимбалюк же намагався знайти переваги знімань в кліпі. Тоді чоловік казав, що якіснішого матеріалу у Києві раніше не бачив. До того ж вся знімальна команда була українська й загалом весь процес знімань був комфортним для Тараса.

"Я йому почав пояснювати якісь такі тези, зараз розумію, що вони абсолютно дебільні. Я казав йому, що якіснішого матеріалу я взагалі не бачив тут у Києві, ніколи таких днів знімальних не було: Hilton, 400 осіб масовки, штук 30 гримерів, костюмерів, дуже круте світло, яке використовувалося тут у нас кілька разів, тому що ніхто собі не може дозволити це оплатити. Вся знімальна команда – українська. Виробітка людська, тобто ми знімаємо без жодного напряга", – пояснив Цимбалюк.

Водночас Тарас зауважив, що через тиждень після знімань у кліпі він про це пожалкував, оскільки почав більше читати новини та дізнався про позицію Сергія Шнурова, який є фронтменом групи. Музикант підтримує Володимира Путіна, що обурило актора.

Інтерв'ю з Тарасом Цимбалюком: дивіться відео онлайн