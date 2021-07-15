Тарас Цимбалюк відверто розповів про перший шлюб і причину розлучення

Український актор Тарас Цимбалюк в новому інтерв'ю відверто розповів про перший шлюб та чому розлучився через 2 роки. Чоловік зізнався, спершу вони з дружиною розійшлися на деякий час, щоб зрозуміти, чи потрібні їм ці стосунки. Проте возз'єднання пари так і не сталося.

Колишню дружину Тараса звуть Ангеліна. Він рідко згадує про союз з нею, тому подробиці цікавлять прихильників.

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Тарас Цимбалюк про перший шлюб

Актор поділився, що з майбутньою дружиною почав зустрічатися на 5-ому курсі університету. Через 2 роки стосунків одружилися. Однак згодом обоє зрозуміли, що поспішили зі шлюбом.

Не розуміли, для чого ми одружилися. Обоє погодилися, що будувати сім'ю ще рано, ще потрібен досвід. Насамперед мені, бо ще не готовий до цього,

– розповів Тарас.

Цимбалюк додав, розумів, що в нього не було тоді міцного чоловічого стрижня, за яким має стояти жінка, і він поспішив брати на себе таку відповідальність. Перед розлученням він та Ангеліна багато говорили. Бажання закінчити стосунки було взаємним.

Ці стосунки для мене були дуже важливими, адже це досвід. Я абсолютно про них не шкодую,

– заявив актор.

"Ми розійшлися на якийсь період, дали один одному можливість подумати, чи нам взагалі все це потрібно. Тоді час все розставив на свої місця. Наше возз'єднання не відбулося", – зізнався Цимбалюк.

Інтерв'ю Тараса Цимбалюка: дивіться відео онлайн

Тарас додав, що після розлучення він тривалий час не міг знайти ту дівчину, з якою хотів би пов'язати своє життя. Так було до того моменту, коли він зустрів Тіну. Тепер Цимбалюк перебуває у шлюбі з коханою дівчиною, без якої себе не уявляє.