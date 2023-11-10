Банальні речі дуже цінні, – Тарас Цимбалюк розповів романтичні деталі стосунків з коханою

Актор Тарас Цимбалюк поділився подробицями стосунків зі Світланою Готочкіною. Він розповів, як проводить час з коханою дівчиною.

Український актор Тарас Цимбалюк розповів про особисте життя за лаштунками шоу "Хто зверху". Про це повідомила пресслужба "Нового каналу" для 24 Каналу.

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Як Цимбалюк проводить час з дівчиною

Тарас Цимбалюк розповів, що у вільний від роботи час він займається спортом, читає книжки або грає у приставку. Та особливе місце в його житті займає спільний час з коханою, Світланою Готочкіною.

Взагалі вихідних у мене дуже мало. Та якщо вони є, то, звісно, проводжу час і з коханою. Буває по-різному: дивимося фільми, прогулюємося або ж кудись їздимо. Ці банальні речі дуже цінні для нас. А ще ми обожнюємо готувати разом! Зазвичай я готую сніданок, а Світуля вечерю. Моя улюблена страва, якою ми часто снідаємо, це яєчня з сосисками,

– розповів актор.

Цимбалюк також поділився порадами, як можна організувати вдалий відпочинок з коханою людиною восени.

"Якщо маєте вільний час і не знаєте, як влаштувати дозвілля, то раджу виїхати кудись. Відвідайте музеї, картинні галереї, прогуляйтеся парком, випийте какао в гарному місці. А якщо погода дозволяє, то вирушайте на природу. І це все можна зробити в будь-якому місті! Не потрібно їхати кудись далеко", – ділиться Тарас.

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