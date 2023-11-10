Банальні речі дуже цінні, – Тарас Цимбалюк розповів романтичні деталі стосунків з коханою
Актор Тарас Цимбалюк поділився подробицями стосунків зі Світланою Готочкіною. Він розповів, як проводить час з коханою дівчиною.
Український актор Тарас Цимбалюк розповів про особисте життя за лаштунками шоу "Хто зверху". Про це повідомила пресслужба "Нового каналу" для 24 Каналу.
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Як Цимбалюк проводить час з дівчиною
Тарас Цимбалюк розповів, що у вільний від роботи час він займається спортом, читає книжки або грає у приставку. Та особливе місце в його житті займає спільний час з коханою, Світланою Готочкіною.
Взагалі вихідних у мене дуже мало. Та якщо вони є, то, звісно, проводжу час і з коханою. Буває по-різному: дивимося фільми, прогулюємося або ж кудись їздимо. Ці банальні речі дуже цінні для нас. А ще ми обожнюємо готувати разом! Зазвичай я готую сніданок, а Світуля вечерю. Моя улюблена страва, якою ми часто снідаємо, це яєчня з сосисками,
– розповів актор.
Цимбалюк також поділився порадами, як можна організувати вдалий відпочинок з коханою людиною восени.
"Якщо маєте вільний час і не знаєте, як влаштувати дозвілля, то раджу виїхати кудись. Відвідайте музеї, картинні галереї, прогуляйтеся парком, випийте какао в гарному місці. А якщо погода дозволяє, то вирушайте на природу. І це все можна зробити в будь-якому місті! Не потрібно їхати кудись далеко", – ділиться Тарас.
Роман Цимбалюка та Готочкіної: що відомо
- Пара познайомилась у соціальних мережах. Спершу вони листувалися, а потім раптово вирішили порозмовляти телефоном. Їхня перша бесіда, яку актор назвав ключовою, тривала близько 4 годин.
- Вперше Тарас та Світлана зустрілися через місяць після знайомства. Після тижня разом артист зрозумів, що хоче перебувати у цих стосунках.
- Зараз пара не живе разом. Але їх задовольняє такий порядок речей, вони обожнюють проводити час разом.