Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о личной жизни за кулисами шоу "Кто сверху". Об этом сообщила пресс-служба "Нового канала" для 24 Канала.
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Как Цимбалюк проводит время с девушкой
Тарас Цымбалюк рассказал, что в свободное от работы время он занимается спортом, читает книги или играет в приставку. Но особенное место в его жизни занимает совместное время с любимой, Светланой Готочкиной.
Вообще, выходных у меня очень мало. Но если они есть, то, конечно, провожу время и с любимым. Бывает по-разному: смотрим фильмы, прогуливаемся или куда-то ездим. Эти банальные вещи очень ценны для нас. А еще мы обожаем готовить вместе! Обычно я готовлю завтрак, а Светуля ужин. Мое любимое блюдо, которым мы часто завтракаем, это яичница с сосисками,
– рассказал актер.
Цымбалюк также поделился советами, как можно организовать удачный отдых с любимым человеком осенью.
"Если есть свободное время и не знаете, как устроить досуг, то советую уехать куда-то. Посетите музеи, картинные галереи, прогуляйтесь по парку, выпейте какао в хорошем месте. А если погода позволяет, то отправляйтесь на природу. И это все можно сделать в любом городе! Не нужно ехать куда-то далеко", – делится Тарас.
Роман Цымбалюка и Готочкиной: что известно
- Пара познакомилась в социальных сетях. Сначала они переписывались, а потом вдруг решили поговорить по телефону. Их первая беседа, которую актер назвал ключевой, длилась около 4 часов.
- Впервые Тарас и Светлана встретились спустя месяц после знакомства. После недели вместе артист понял, что хочет находиться в этих отношениях.
- Сейчас пара не живет вместе. Но их удовлетворяет такой порядок вещей, они обожают проводить время вместе.