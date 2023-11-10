Украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал о личной жизни за кулисами шоу "Кто сверху". Об этом сообщила пресс-служба "Нового канала" для 24 Канала.

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Тарас Цымбалюк рассказал, что в свободное от работы время он занимается спортом, читает книги или играет в приставку. Но особенное место в его жизни занимает совместное время с любимой, Светланой Готочкиной.

Вообще, выходных у меня очень мало. Но если они есть, то, конечно, провожу время и с любимым. Бывает по-разному: смотрим фильмы, прогуливаемся или куда-то ездим. Эти банальные вещи очень ценны для нас. А еще мы обожаем готовить вместе! Обычно я готовлю завтрак, а Светуля ужин. Мое любимое блюдо, которым мы часто завтракаем, это яичница с сосисками,

– рассказал актер.

Цымбалюк также поделился советами, как можно организовать удачный отдых с любимым человеком осенью.

"Если есть свободное время и не знаете, как устроить досуг, то советую уехать куда-то. Посетите музеи, картинные галереи, прогуляйтесь по парку, выпейте какао в хорошем месте. А если погода позволяет, то отправляйтесь на природу. И это все можно сделать в любом городе! Не нужно ехать куда-то далеко", – делится Тарас.

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