Тарас Тополя у військовій формі сфотографувався з президентом

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зустрівся з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Артист поділився зворушливим кадром з шанувальниками.

Після відведення з фронту Тарас Тополя продовжує боротьбу з окупантами. Ймовірно, він зустрівся з президентом, щоб обговорити деталі якогось проєкту.

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Тарас Тополя зустрівся з Зеленським

Лідер "Антитіл" зустрівся з президентом та очільником Офісу президента. На світлині Тарас Тополя зображений у військовій формі, Володимир Зеленський – у вбранні кольору хакі, а Андрій Єрмак – у штанах кольору хакі та чорній футболці з зображенням карти України та промовистим написом "Це мій дім". Усі троє щиро усміхалися на тлі великого синьо-жовтого прапора.

Київ. Ранок - двісті тринадцятий. Настрій – бадьорий. Місяць – приготували чорні пакети. Сьомий місяць війни "за три дні". Стоїмо, боремося! Бо Україна – це наш дім,

– написав Тарас під фото.

Тарас Тополя з Єрмаком і Зеленським / Фото з інстаграму артиста

Нагадаємо, після відведення "Антитіл" з фронту ми спілкувалися з Тарасом Тополею. Він розповів про службу на Харківщині, знайомство з Едом Шираном, творчі плани. Повне інтерв'ю читайте і дивіться за посиланням.