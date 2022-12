Будуть в Америці: Тарас Тополя зізнався, чи полетить до дружини й дітей на Різдво

Український музикант Тарас Тополя розповів, де буде святкувати Новий рік та Різдво. Він також поділився, чи ставитиме ялинку на свята.

Українці готуються до новорічних та різдвяних свят на тлі великої війни. Лідер гурту "Антитіла" в інтерв'ю 24 каналу розповів, якими будуть свята для нього.

Де Тарас Тополя святкуватиме Різдво

Родина музиканта святкуватиме Новий рік та Різдво у США. Хоч він не зможе прилетіти до них на цей час, артист сподівається, що зробить це згодом.

Різдвяні свята я буду зустрічати у Львові. Мої діти та моя дружина будуть в Америці з моєю мамою, вітчимом, рідними й близькими людьми. Впевнений, що відстань нам не завадить і якщо буде все добре, то згодом я прилечу до них, ми зберемося за одним столом і наздоженемо,

– поділився Тарас Тополя.

Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею

Чи буде ставити ялинку

Різдвяна ялинка цього року стала для українців предметом дискусій. Для когось вона здається зайвим через війну, а хтось вважає, що потрібно насолодитись святами на повну. Тарас Тополя зізнався, що буде на свята без ялинки.

"До війни з року в рік ми купували ялинку в горщику, з корінням. Вона слугувала нам для створення атмосфери Нового року декілька тижнів, потім ми виносили її у двір біля будинку, висаджували там. Таких ялинок вже декілька висадили. Цього року Новий рік моя родина зустрічатиме в США. Скажу чесно, я не знаю, де його зустрічатиму. Тому ялинку ми не купуємо".

