Кохана співатиме, – Тарас Тополя запросив на концерт Alyosha в США

23 липня 2022 , 12:35
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Джерело:

фейсбук Тараса Тополі

Від початку повномасштабної війни Alyosha з дітьми перебуває в США. Там вона часто виступала на благодійних концертах на підтримку України. Тепер організовує концерти, щоб допомогти батальйону, в якому служить її коханий.

Тарас Тополя з музикантами з гурту "Антитіла" на передовій виконує завдання парамедика. Щодня хлопці рятують життя нашим захисникам і, щоб робити це ефективніше, їм потрібне спеціальне обладнання. 

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Тарас Тополя запрошує на концерт Alyosha

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) нещодавно вперше за час повномасштабної війни зустрілася з коханим. Тепер вона ще більше сумує, прагне пришвидшити перемогу й організовує концерти, щоб зібрати кошти для підрозділу, в якому служить чоловік.

7 серпня Alyosha та Василь Боднарчук виступлять на благодійному концерті у Філадельфії. 

"Нам надзвичайно важлива ваша підтримка, адже зібрані кошти з концерту підуть на медичні потреби для 130 батальйону. Вони зможуть зберегти багато життів – це неоціненно! Дякую всім за підтримку та любов. Вперед до перемоги!", – звернулася до шанувальників Олена та зазначила, що під час концерту на глядачів чекає маленький сюрприз від "Антитіл". 

Кохана співатиме для допомоги нашому батальйону. Запрошую,
– написав у фейсбуці Тарас. 

Зверніть увагу! 6 серпня у Львові відбудеться благодійний концерт гурту "Друга Ріка". Цього разу колектив збиратиме кошти на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів. Всі деталі тут.
Автор: Христина Кобак