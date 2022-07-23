Тарас Тополя з музикантами з гурту "Антитіла" на передовій виконує завдання парамедика. Щодня хлопці рятують життя нашим захисникам і, щоб робити це ефективніше, їм потрібне спеціальне обладнання.

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Тарас Тополя запрошує на концерт Alyosha

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) нещодавно вперше за час повномасштабної війни зустрілася з коханим. Тепер вона ще більше сумує, прагне пришвидшити перемогу й організовує концерти, щоб зібрати кошти для підрозділу, в якому служить чоловік.

7 серпня Alyosha та Василь Боднарчук виступлять на благодійному концерті у Філадельфії.

"Нам надзвичайно важлива ваша підтримка, адже зібрані кошти з концерту підуть на медичні потреби для 130 батальйону. Вони зможуть зберегти багато життів – це неоціненно! Дякую всім за підтримку та любов. Вперед до перемоги!", – звернулася до шанувальників Олена та зазначила, що під час концерту на глядачів чекає маленький сюрприз від "Антитіл".

Кохана співатиме для допомоги нашому батальйону. Запрошую,

– написав у фейсбуці Тарас.

Зверніть увагу! 6 серпня у Львові відбудеться благодійний концерт гурту "Друга Ріка". Цього разу колектив збиратиме кошти на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів. Всі деталі тут.