Тарас Тополя розповів, як на гастролях йому наливали горілку замість води

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, що вони з колегами люблять розігрувати одне одного. Найчастіше це трапляється на гастролях, коли музиканти дають концерти в різних куточках України. Про найяскравіші жарти читайте далі.

Як передає пресслужба "Нового каналу", гастрольні тури "Антитіл" тривають місяцями. Вони можуть дати 50 концертів підряд, переїжджаючи при цьому з міста у місто. У цей час музиканти в досить незвичний спосіб розряджають робочу атмосферу – розігрують одне одного просто на сцені перед фанами.

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За словами Тараса Тополі, найчастіше перепадає барабанщику – Дмитру Водовозову. Колеги по гурту замотують лейкопластирами його барабанну установку, перемотують скотчем педаль бас-бочки або сиплють борошно на барабан. Лідеру "Антитіл" теж доводиться несолодко.

Пускали у вушні монітори шансон замість мого голосу. А якось замість води у пляшку налили горілку. Я, в принципі, можу співати у будь-якій ситуації. І випивши ковток горілки, і з шансоном у навушниках. Легко контролюю себе,

– з гумором підкреслив Тарас Тополя.

Натомість барабанщик щоразу панікує як вперше. Річ у тому, що Дмитро Водовозов мусить самотужки "порозмотувати" й "порозліплювати" все те, що намудрували колеги.

Гурт "Антитіла" на концерті / Фото з інстаграму Тараса Тополі

До слова, напередодні Дня Незалежності про гурт "Антитіла" заговорили всі українські ЗМІ. Усе тому, що колектив один із небагатьох, хто відмовився від державного концерту на "Олімпійському". Продюсер пояснив це виступом у Чернівцях, про який вони домовилися ще влітку 2020 року.