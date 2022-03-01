Тарас Тополя розповів про тероборону: "Тримають зброю молоді і навіть люди з інвалідністю"

Лідер українського гурту "Антитіла" та музиканти з початком війни Росії з Україною вступив у лави територіальної оборони міста Києва. Він розповів, як проходить "служба" та що відчувають українці російському каналу "Настоящее Время".

На запитання російського журналіста, чому музикант пішов захищати місто, Тополя ствердно відповів, що це його обов'язок – захищати свою країну. На його думку, неважливо чим людина займається – чи це вчитель, лікар чи музикант.

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"Ми здорові, боєздатні хлопці. Яким міг бути другий варіант? Це наша країна, наша Батьківщина. Разом з нами – від молодих хлопців до дідусів і людей з інвалідністю, які при звичайному цивільному житті не пішли би і не взяли в руку зброю. Але вони це зробили. І зараз, коли бліцкриг проводився і не був взятий жодний обласний центр, кожен день – наш виграний час", – заявив чоловік.

Він додав, що кожний день такі "салаги", як він, взяли в руки зброю і відстрілюються. "Ми вже звикаємо, ми чекаємо – коли", – каже артист.

На запитання, чи не лякає його російська техніка, той заявив, що ні.

Не лякає! Тільки злість. І ненависть, яка збільшується. Ніхто нікого не боїться: ні кадирівців, ні бурятів, ні вагнерівців, вони всі гинуть тут, в м'ясорубці. М'ясо! Вони кидають свою техніку, зброю і тікають. Їх знищують тут. Розумієте? Ніхто нічого не боїться,

– каже Тарас Тополя.

Зазначимо, що у тероборону пішов ведучий Нікіта Добринін, Ахтем Сеітаблаєв, Андрій Хливнюк, Фагот, Ігор Кондратюк та багато інших.

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