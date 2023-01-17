"Вліпи за перемогу": Тарас Тополя, Василь Байдак та інші волонтери у мотиваційному відео

Молодіжна ініціатива #ВліпиЗаСебе презентувала новий ролик, головний меседж якого в тому, щоб показати трансформацію кожного молодого українця в цей складний період в історії країни. До створення відео долучились відомі волонтери.

Цей ролик зняли на підтримку волонтерського руху та професійного громадського сектору в Україні, .повідомляє 24 Канал. Волонтери у час повномасштабної війни стали потужним фронтом, який допомагає нашим захисникам наближати перемогу, допомагає цивільним, які постраждали через дії окупантів.

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Без вихідних і відпочинку волонтери постійно борються в тилу. І саме цій боротьбі присвятити відео "Вліпи за Перемогу", яке неодмінно надихне молодь займати активну позицію та робити максимум там, де можна бути корисним.

Режисером ролика виступив Любомир Левицький, який від початку повномасштабного вторгнення бере участь у волонтерських проєктах, підтримує військових та знімає документальне кіно про українські реалії.

"Вліпи за Перемогу": дивіться відео онлайн

До зйомок ролика долучилися представники волонтерського руху України, соціально відповідальні люди та громадські організації.

Power Kit – винахідники, що безплатно забезпечують ЗСУ надпотужними павербанками, створеними з використаних електронних сигарет.

– винахідники, що безплатно забезпечують ЗСУ надпотужними павербанками, створеними з використаних електронних сигарет. 11-річна Валерія Єжова , яка збирає величезні суми грошей для армії, граючи в шашки.

, яка збирає величезні суми грошей для армії, граючи в шашки. Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла" та співзасновник однойменного благодійного фонду.

– лідер гурту "Антитіла" та співзасновник однойменного благодійного фонду. Василь Байдак – стендап-комік і найкреативніший "збирач" коштів на потреби військових.

– стендап-комік і найкреативніший "збирач" коштів на потреби військових. Віталій Шабунін – борець із корупцією.

– борець із корупцією. Brave To Rebuild – проєкт відновлення.

– проєкт відновлення. Happy Paw – благодійний фонд та інші герої нашого часу.

"Ми збудуємо нову Україну не угодою зі страхами, а перемогою над ними. Проєкт #ВліпиЗаСебе саме про таких українців та українок. Сміливих жити далі. Сміливих будувати нове життя. Сміливих об'єднати сьогодні весь світ навколо ідеї свободи та демократії. Проєкт цінний тим, що надихає інших. Наші герої заряджають, надихають та викликають повагу. Ми всі зараз разом у цьому процесі допомоги. Ми – українці!", – сказав Любомир Левицький.

Зйомки відео "Вліпи за Перемогу" / Фото пресслужби