Український артист і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя продовжує захищати Україну на передовій. Він розповів останні новини й показав свіже відео.

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Тарас Тополя показав кадри з передової

Музикант розповів, що росіяни хочуть зайняти Дементіївку – село на Білгородській трасі, щоб відновити наступ на Харків.

З моменту прибуття в Харків у квітні, 130 Батальйон ТрО Києва одразу приступив до виконання бойових завдань на півночі Харківської області. У травні підрозділи зайшли на напрямок Циркуни, а також у Дементіївку, Прудянку, зайняли лісопосадки навколо цих селищ,

– поділився Тарас Тополя.

Півтора місяця 130 Батальйон утримує рубежі цих міст та сіл і відбиває майже щоденні атаки ворога. Й це відбуваються при цьому, що воїни перебувають під постійним артилерійським, мінометним, танковим вогнем.

"Під словом "постійним" треба розуміти від сотні до тисячі прильотів ворожих артилерійських і реактивних-касетних снарядів щодоби. Не рахуючи авіанальотів і неодноразового використання фосфорних бомб".

Тарас Тополя опублікував відео, в якому показав наслідки ворожих обстрілів та їх намагання наступати. У ролику є й кадри того, як артист рятує інших поранених військових.

Відео з передової / Увага – ролик 18+

130 Батальйон відбив десятки атак ворога. На жаль, є втрати, поранені й полонені.

"Завдяки відмінній роботі ротних медиків, налагодженій швидкій евакуації та сміливості побратимів, відсоток виживання у підрозділі дуже високий. Наразі Батальйон виведений на планову ротацію. Все подано мовою оригіналу, події – без рожевих окуляр, війна не добирає слів", – підсумував Тарас Тополя.