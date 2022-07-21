Тарас Тополя показав нове фото з передової: "Бойові гуси в ділі"
Джерело:інстаграм Тараса Тополі
Соліст "Антитіл" Тарас Тополя перебуває на Харківщині. Там разом з побратимами виконує завдання парамедика. Артист опублікував рідкісне фото з передової.
Тарас Тополя перебуває на фронті з першого дня повномасштабної війни. Спочатку він був на Київщині, а коли звідти вигнали окупантів, поїхав служити на Харківщину.
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Нове фото Тараса Тополі з фронту
Лідер "Антитіл" веде щоденник у соцмережах, де пише про кожен день війни. У 147 день він опублікував фото з українським аеророзвідником. Тарас показав, як виглядає у військовій амуніції. На фото видно, що він дуже втомлений, але продовжує служити. Артист точно знає заради чого зараз перебуває на фронті. Він разом з побратимами рятує життя наших захисників.
Тарас Тополя з побратимом / Фото з інстаграму артиста
У коментарях підписники Тараса вкотре дякують йому та його товаришам за захист нашої країни.
- "Дякуємо за Україну! Хай Господь оберігає та допомагає!"
- "Ви наше все! Дякуємо за захист! Бережіть себе!"
- "Дякуємо за вашу роботу!"
- "Слава нашим захисникам!"
- "Дякуємо вам, наші Герої!"