Тарас Тополя показав нове фото з передової: "Бойові гуси в ділі"

21 липня 2022 , 13:46
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Джерело:

інстаграм Тараса Тополі

Соліст "Антитіл" Тарас Тополя перебуває на Харківщині. Там разом з побратимами виконує завдання парамедика. Артист опублікував рідкісне фото з передової.

Тарас Тополя перебуває на фронті з першого дня повномасштабної війни. Спочатку він був на Київщині, а коли звідти вигнали окупантів, поїхав служити на Харківщину. 

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Нове фото Тараса Тополі з фронту

Лідер "Антитіл" веде щоденник у соцмережах, де пише про кожен день війни. У 147 день він опублікував фото з українським аеророзвідником. Тарас показав, як виглядає у військовій амуніції. На фото видно, що він дуже втомлений, але продовжує служити. Артист точно знає заради чого зараз перебуває на фронті. Він разом з побратимами рятує життя наших захисників.  

"Не Київ. Ранок – сто сорок сьомий. Настрій – панувати у повітрі. Місяць – бойові гуси в ділі. Наша аеророзвідка найаеророзвідніша аеророзвідка у світі – факт. У війни є очі. Вони з лопатями й на батарейках. В руках Ярослава Пілунського очі стають пекельними. Слава ЗСУ! Слава Україні!", – написав Тарас під фото. 


Тарас Тополя з побратимом / Фото з інстаграму артиста

У коментарях підписники Тараса вкотре дякують йому та його товаришам за захист нашої країни.

  • "Дякуємо за Україну! Хай Господь оберігає та допомагає!"
  • "Ви наше все! Дякуємо за захист! Бережіть себе!"
  • "Дякуємо за вашу роботу!"
  • "Слава нашим захисникам!"
  • "Дякуємо вам, наші Герої!"
Автор: Христина Кобак