"Сцена чекає": Тарас Тополя розсмішив мережу кумедним фото молодшого сина з гітарою

Тарас Тополя разом з Alyosha виховує двох синів та доньку. Співак часто ділиться з шанувальниками сімейними світлинами. Тепер він показав молодшого сина з гітарою в руках.

Схоже, хлопчика в майбутньому теж чекає музична кар'єра. На це Тополя натякнув, опублікувавши новий допис.

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Тополя показав свого сина

Артист поділився новим фото молодшого сина Марка. 8-річний хлопчик кумедно підняв одну брову та дивився в камеру з-під лоба. У руках він тримав гітару.



Син Тараса Тополі / Фото з інстаграму артиста

Чи грав щось на інструменті син Тополі – невідомо, проте співак натякнув, що хлопчика чекає музичне майбутнє.

Антитіла junior. Сцена тремтить в очікуванні,

– жартома підписав фото Тарас.

Реакція мережі

Шанувальники в коментарях відзначили, що Марк дуже схожий на зіркового татуся:

"Татова копія".

"Який тато – такий син".

"Красунчик".

"Скоро від цього хлопчика вийде гарний рок-н-рол. Не дочекаюся, щоб це почути".

"Тарас, проєкту “ШАНС” вже немає, то якою буде альтернатива для сина?"

"Клас".

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