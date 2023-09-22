"Сцена чекає": Тарас Тополя розсмішив мережу кумедним фото молодшого сина з гітарою
Джерело:Тарас Тополя
Тарас Тополя разом з Alyosha виховує двох синів та доньку. Співак часто ділиться з шанувальниками сімейними світлинами. Тепер він показав молодшого сина з гітарою в руках.
Схоже, хлопчика в майбутньому теж чекає музична кар'єра. На це Тополя натякнув, опублікувавши новий допис.
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Тополя показав свого сина
Артист поділився новим фото молодшого сина Марка. 8-річний хлопчик кумедно підняв одну брову та дивився в камеру з-під лоба. У руках він тримав гітару.
Син Тараса Тополі / Фото з інстаграму артиста
Чи грав щось на інструменті син Тополі – невідомо, проте співак натякнув, що хлопчика чекає музичне майбутнє.
Антитіла junior. Сцена тремтить в очікуванні,
– жартома підписав фото Тарас.
Реакція мережі
Шанувальники в коментарях відзначили, що Марк дуже схожий на зіркового татуся:
- "Татова копія".
- "Який тато – такий син".
- "Красунчик".
- "Скоро від цього хлопчика вийде гарний рок-н-рол. Не дочекаюся, щоб це почути".
- "Тарас, проєкту “ШАНС” вже немає, то якою буде альтернатива для сина?"
- "Клас".
Як Тарас Тополя та Alyosha виховує дітей
- Нещодавно зіркова мама поділилася своїми методами виховання. Артистка намагається багато часу проводити разом з дітьми, відвідувати нові місця, подорожувати, щоб дарувати їм нові враження та емоції.
- Раніше були випадки, коли Alyosha могла вдарити Романа або Марка, але потім одразу жалкувала про це та просила пробачення в дітей. Тепер співачка намагається розв'язувати всі проблеми розмовами.
- За словами Alyosha, Роман і Марко знають про особисті кордони. Вони розуміють, що мама чи тато мають право на усамітнення. Тож хлопці можуть себе зайняти чи допомогти з меншою сестричкою.
- Крім того, зіркові батьки навчають дітей цінувати гроші та самостійно заробляти. Зокрема, сини Тополі можуть отримувати гроші за хороші оцінки в школі.