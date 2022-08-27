"Антитіла" вперше наживо заспівали 2step з Едом Шираном: емоційне відео з концерту у Варшаві

Ввечері 26 серпня один з найпопулярніших виконавців сучасності Ед Ширан зібрав стадіон у Варшаві. На його сольник прийшли 80 тисяч людей, а гостями стали українські музиканти – гурт "Антитіла". Так, їхній хіт 2step вперше прозвучав наживо.

Відео з грандіозного концерту Еда Ширана на національному стадіоні у Варшаві опублікувала Ярослава Гресь – координаторка платформи United24. Усе тому, що поряд з володарем Греммі гурт "Антитіла" підняв український прапор з гербом і написом United24.

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"Антитіла" вперше наживо заспівали 2step з Едом Шираном

"Я зустрів цю чудову групу, коли почалася війна. Сьогодні вони приїхали з України, щоб ми вперше наживо зустрілися. І заспівали разом", – заявив Ед Ширан до того, як Тарас Тополя з'явився на сцені перед 80-тисячною публікою.

Після виконання 2step лідер "Антитіл" подякував не лише Еду Ширану, а й народу Польщі: "Дякуємо вам щиро, любі. Дякуємо за цю підтримку, за те, що стоїте поруч з нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи не забуде цю підтримку. Обіцяємо, ми обов'язково віддячимо. Тримаймося разом".

Ед Ширан та "Антитіла" нарешті об'єдналися і стоять за Україну! Дякуємо Еду та всій команді! Ви великі люди з величезними серцями,

– прокоментували українські музиканти у своєму інстаграмі.

Гурт "Антитіла" з Едом Шираном після концерту у Варшаві / Фото з інстаграму гурту

Натомість фронтмен "Антитіл" Тарас Тополя у своєму інстаграмі опублікував фото з Едом Шираном і пожартував, що вчив британця варити український борщ.

Не Київ. Ранок – сто вісімдесят п'ятий. Настрій – Варшава. Місяць – зустрілися. "Ед, береш картоплю, м'ясо, капусту, томати, трішки зелені, сметани, і отримуєш найсмачніший у світі…" "Soup?" "Ні, борщ". Слава ЗСУ. Слава Україні,

– з гумором підписав Тополя.

Тарас Тополя з Едом Шираном / Фото з інстаграму співака