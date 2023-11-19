Український захисник вразив грою на бандурі: що саме він виконав
Джерело:Олексій Мочанов
Військовий ЗСУ продемонстрував віртуозну гру на українському народному музичному інструменті – бандурі. Він зіграв хіт Nothing Else Matters популярного гурту Metallica.
З'ясувалося, що талановитим виконавцем на ролику є заслужений артист України Тарас Столяр. Після початку повномасштабного вторгнення, чоловік вступив до лав ЗСУ.
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Військовий зіграв на бандурі пісню гурту Metallica
Тарас Столяр зіграв на бандурі хіт всесвітньо відомого гурту Metallica – Nothing Else Matters перед своїми товаришами-військовими. На ролику чутно, як один з них не стримує своїх емоцій.
Аж хочеться заспівати,
– поділився військовий, слухаючи гру Столяра.
Український автогонник та автожурналіст Олексій Мочанов, який виклав це відео у своєму фейсбуці, був захоплений талантом українського воїна.
Фантастика! Я зроблю все щоб Хетфілд з Ульрихом (засновники гурту Metallica) дізналися про це виконання та кайфонули. Від душі!
– написав він.
Користувачі мережі також оцінили незвичне виконання на бандурі такої пісні.
- "Тарас, браво! Ти завжди відкривав нові можливості цього інструменту. Це перевершило всі сподівання. Профі!".
- "Прослухала на одному подиху. Дякую за захист, за просто чудове виконання, за все. Бережи Вас, Боже, наші рідненькі".
- "Крутяк! Такої мелодійності одним інструментом можна досягнути лише бандурою, мені здається!"
- "Боже, які талановиті хлопці боронять Україну!"
- "Не змогла стриматися, надіслала це відео з виконанням пісні Metallica на їх інстаграм".
Що відомо про виконавця
- Тарас Столяр вже майже 20 років працює у Національному академічному оркестрі народних інструментів України. Він закінчив Чернівецьке музичне училище та Національну музичну академію.
- Музикант був переможцем Першого Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича.
- Цікаво, що Столяр грав партії бандури для стрічки "Дума про Тараса Бульбу" у 2009 році. До того ж деякий час був учасником українського електронного гурту ONUKA.