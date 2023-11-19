Український захисник вразив грою на бандурі: що саме він виконав

Військовий ЗСУ продемонстрував віртуозну гру на українському народному музичному інструменті – бандурі. Він зіграв хіт Nothing Else Matters популярного гурту Metallica.

З'ясувалося, що талановитим виконавцем на ролику є заслужений артист України Тарас Столяр. Після початку повномасштабного вторгнення, чоловік вступив до лав ЗСУ.

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Військовий зіграв на бандурі пісню гурту Metallica

Тарас Столяр зіграв на бандурі хіт всесвітньо відомого гурту Metallica – Nothing Else Matters перед своїми товаришами-військовими. На ролику чутно, як один з них не стримує своїх емоцій.

Аж хочеться заспівати,

– поділився військовий, слухаючи гру Столяра.

Український автогонник та автожурналіст Олексій Мочанов, який виклав це відео у своєму фейсбуці, був захоплений талантом українського воїна.

Фантастика! Я зроблю все щоб Хетфілд з Ульрихом (засновники гурту Metallica) дізналися про це виконання та кайфонули. Від душі!

– написав він.

Користувачі мережі також оцінили незвичне виконання на бандурі такої пісні.

"Тарас, браво! Ти завжди відкривав нові можливості цього інструменту. Це перевершило всі сподівання. Профі!".

"Прослухала на одному подиху. Дякую за захист, за просто чудове виконання, за все. Бережи Вас, Боже, наші рідненькі".

"Крутяк! Такої мелодійності одним інструментом можна досягнути лише бандурою, мені здається!"

"Боже, які талановиті хлопці боронять Україну!"

"Не змогла стриматися, надіслала це відео з виконанням пісні Metallica на їх інстаграм".

Що відомо про виконавця