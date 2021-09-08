"Танці з зірками": аутсайдер першого ефіру Суровцев прокоментував провальну румбу

У п'ятому сезоні "Танців з зірками" судді по-особливому вимогливі до учасників. Так, аутсайдером першого прямого ефіру став актор і стриптизер Олексій Суровцев. У сумі від журі він отримав лише 7 балів. Як він коментує свій провал, дізнавайтесь далі.

У парі з Марією Колосовою Олексій Суровцев показав пристрасну румбу. Упродовж танцю він оголив торс, а у фіналі гарячої постановки – по-справжньому поцілував партнерку під дощем.

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Щоправда, судді "Танців з зірками" не оцінили таких відвертостей. Вони вщент розкритикували актора з серіалу "Слід", назвавши його рухи незграбними й вульгарними.

Суровцева не на жарт зачепили слова Катерини Кухар про те, що він опанував лише три кроки румби. Однак зірка таки визнав свій номер провальним. Відтак, секс-символ "Танців з зірками" пообіцяв показати себе з іншого боку.

Перший ефір ми з тріском провалили, але не опускаємо руки й посилено готуємо другий танець, який буде докорінно відрізнятися від першого і покаже мене трохи з іншого боку,

– заявив Олексій Суровцев.

"З огляду на наші оцінки за румбу, не вилетіти з другого ефіру буде вкрай складно", – додав колишній стриптизер.

Олексій Суровцев і Маша Колосова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму стриптизера

Олексій Суровцев і Маша Колосова на "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму стриптизера