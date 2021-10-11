"Танці з зірками 2021" 6 випуск: яка пара несподівано покинула паркет

У неділю, 10 жовтня, відбувся 6 прямий ефір "Танців з зірками". На екваторі проєкту одна з 10 пар назавжди покинула паркет. На жаль, боротьбу за омріяний кубок припинили Lida Lee та Олексій Базела.

У 6 випуску "Танців з зірками" ведучий Юрій Горбунов оголосив нові правила – одразу дві пари назавжди вилітають з проєкту. Однак, судді пішли проти системи.

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Найнижчий результат на екваторі отримали експідопічна Монатіка Lida Lee та Олексій Базела, тому вони автоматично покинули проєкт. І це після ефектного пасадоблю під хіт Тіни Кароль.

На прощання співачка заявила, що вдячна "Танцям з зірками", бо вони подарували їй крила й неймовірного партнера, з яким вона далі йтиме по життю.

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Разом з Lida Lee та Олексієм Базелою в зоні ризику опинилися Ольга Харлан і Дмитро Дікусар, Олександра Заріцька та Юрій Мєшков. Цього ефіру судді мали б визначити пару, яка вилітає назавжди, однак їхні думки розділилися:

Максим Чмерковський і Влад Яма віддали свої голоси Ользі Харлан;

Юлія Саніна й Катерина Кухар підтримали Олександру Заріцьку.

Журі "Танців з зірками" пішло на безпрецедентний крок – залишило в проєкті дві пари. Відтак фехтувальниця Ольга Харлан і співачка Олександра Заріцька продовжили боротьбу за головний кубок.