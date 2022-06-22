"Такі часи": Фагот зізнався, чи подобається йому тримати в руках зброю
Джерело:інстаграм Фагота
Музикант Фоззі з ТНМК з перших днів війни вступив до тероборони. Він зізнався, що все-таки більше йому подобається тримати в руках мікрофон, аніж зброю.
Український музикант Фагот (Олег Михайлюта) продовжує службу в територіальній обороні. Він поділився в інстаграмі новим фото.
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Фагот зізнався, чи подобається йому служба
Олег Михайлюта опублікував світлину, на якій показався у військовій формі та з мікрофоном поряд. Він зізнався, що йому до душі таки співати, а не тримати в руках зброю.
Щоб ви знали… мені набагато більше подобається тримати в руці мікрофон, а не ствол. Набагато більше задоволення від того, щоб дарувати радість, а не смерть. Але такі часи… буремні,
– поділився Фагот.
Фагот / Фото з інстаграму Фагота
У коментарях шанувальники музиканта підтримують його та дякують за творчість, яка піднімає дух під час війни.
- "Як ви читали у своєму треці, переживем";
- "Дякую вам за вашу мужність і чудові пісні! Чекаємо знов в Парижі";
- "Дякую за музику, вона допомагає триматися";
- "Лише б витримати ці часи. Вірю, що все буде!";
- "Скоро вони минуть. Артисти мають бути на сцені";
- "Обіймаю";
- "Я обожнюю ваші концерти. Дуже хочу знов пригнати, скакати й танцювати. Ми на концерті так скакали, що трохи балкон не обвалили";
- "Ти правий, до війни у нас були геть інші захоплення";
- "Чудовий музикант, чудовий захисник, чудовий друг, чудова людина!";
- "Найбільша лють – у поетичного воїна, бо він – бачить градієнтами й наголосами, відчуває ритм і розуміє акцент. Ти крутий не тільки як творець, але і як людина".