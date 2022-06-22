"Такі часи": Фагот зізнався, чи подобається йому тримати в руках зброю

Музикант Фоззі з ТНМК з перших днів війни вступив до тероборони. Він зізнався, що все-таки більше йому подобається тримати в руках мікрофон, аніж зброю.

Український музикант Фагот (Олег Михайлюта) продовжує службу в територіальній обороні. Він поділився в інстаграмі новим фото.

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Фагот зізнався, чи подобається йому служба

Олег Михайлюта опублікував світлину, на якій показався у військовій формі та з мікрофоном поряд. Він зізнався, що йому до душі таки співати, а не тримати в руках зброю.

Щоб ви знали… мені набагато більше подобається тримати в руці мікрофон, а не ствол. Набагато більше задоволення від того, щоб дарувати радість, а не смерть. Але такі часи… буремні,

– поділився Фагот.



Фагот / Фото з інстаграму Фагота

, чимало артистів, ведучих та музикантів не пішли служити через відсутність військового досвіду, або й взагалі виїхали з України. Та Фагот їх не засуджує . Він вважає, що кожен повинен допомагати Україні у війні, як може й вміє. Головне – не сидіти без діла.

У коментарях шанувальники музиканта підтримують його та дякують за творчість, яка піднімає дух під час війни.