"Такі часи": Фагот зізнався, чи подобається йому тримати в руках зброю

22 червня 2022 , 17:40
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Джерело:

інстаграм Фагота

Музикант Фоззі з ТНМК з перших днів війни вступив до тероборони. Він зізнався, що все-таки більше йому подобається тримати в руках мікрофон, аніж зброю.

Український музикант Фагот (Олег Михайлюта) продовжує службу в територіальній обороні. Він поділився в інстаграмі новим фото.

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Фагот зізнався, чи подобається йому служба

Олег Михайлюта опублікував світлину, на якій показався у військовій формі та з мікрофоном поряд. Він зізнався, що йому до душі таки співати, а не тримати в руках зброю.

Щоб ви знали… мені набагато більше подобається тримати в руці мікрофон, а не ствол. Набагато більше задоволення від того, щоб дарувати радість, а не смерть. Але такі часи… буремні,
– поділився Фагот.


Фагот / Фото з інстаграму Фагота

Зауважимо, чимало артистів, ведучих та музикантів не пішли служити через відсутність військового досвіду, або й взагалі виїхали з України. Та Фагот їх не засуджує. Він вважає, що кожен повинен допомагати Україні у війні, як може й вміє. Головне – не сидіти без діла.

У коментарях шанувальники музиканта підтримують його та дякують за творчість, яка піднімає дух під час війни.

  • "Як ви читали у своєму треці, переживем";
  • "Дякую вам за вашу мужність і чудові пісні! Чекаємо знов в Парижі";
  • "Дякую за музику, вона допомагає триматися";
  • "Лише б витримати ці часи. Вірю, що все буде!";
  • "Скоро вони минуть. Артисти мають бути на сцені";
  • "Обіймаю";
  • "Я обожнюю ваші концерти. Дуже хочу знов пригнати, скакати й танцювати. Ми на концерті так скакали, що трохи балкон не обвалили";
  • "Ти правий, до війни у нас були геть інші захоплення";
  • "Чудовий музикант, чудовий захисник, чудовий друг, чудова людина!";
  • "Найбільша лють – у поетичного воїна, бо він – бачить градієнтами й наголосами, відчуває ритм і розуміє акцент. Ти крутий не тільки як творець, але і як людина".
Автор: Марія Касій