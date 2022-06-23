Таки без Євробачення-2023: в EBU відповіли обуреним українцям

Тиждень тому, 17 червня, Європейська мовна спілка вирішила, що Євробачення 2023 в Україні не буде, і передала його Великій Британії. Суспільне обіцяло зробити все можливе, щоб повернути нам пісенний конкурс, але EBU рішення не змінила.

Ані гурт Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, ані Суспільний мовник, ані міністр Олександр Ткаченко не був готовий віддавати організацію конкурсу Великій Британії. Однак, схоже, усі дискусії й суспільне обурення були марними, для Європейської мовної спілки безпека понад усе.

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EBU відповіла українцям щодо Євробачення-2023

EBU повністю розуміє розчарування, яке спричинило оголошення, що пісенний конкурс Євробачення-2023 не може бути проведений в Україні, країні-переможниці цього року… EBU з жалем прийняла рішення перенести подію в іншу країну,

– йдеться в заяві.

Чому Євробачення-2023 не може відбутися в Україні

У публікації EBU зазначає, що в правилах Євробачення чітко прописані форс-мажорні обставини, за яких захід може бути перенесений до іншої країні. Одна з них – війна, що триває. Так, Європейська мовна спілка вкотре наголосила, що безпека організаторів і єврофанів для них на першому місці, і закликала до професійних, не політизованих рішень.

"Щонайменше 10 тисяч людей зазвичай акредитуються для роботи на пісенному конкурсі Євробачення, включаючи знімальну групу, персонал і журналістів. Очікується, що на подію приїдуть ще 30 тисяч шанувальників з усього світу. Їхня безпека – наша головна турбота", – додає EBU.

Тож прогнози у представників Євробачення не надто оптимістичні. Вони не виключають, що до травня 2023 в Україні існуватиме ризик повітряних нальотів і ракетних обстрілів. Ба більше, приймаючи рішення, європейці згадали слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна в Україні "може зайняти роки".

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Чому пісенний конкурс не можна провести на кордоні

Що стосується можливості проведення конкурсу в прикордонному місці поблизу сусідньої країни, то технічні характеристики пропонованих місць та брак необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам EBU,

– пояснюють у заяві.