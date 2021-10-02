Так і не отримав шанс, – Ілля з "Холостячки" відреагував на виліт з проєкту

Пройшов третій романтичний випуск шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Надалі боротьбу за серце співачки не зміг продовжити Ілля – з ним головна героїня попрощалась. Чоловік поділився, що засмучений, однак не шкодує, що пішов на проєкт.

У 3 випуску "Холостячка" Злата Огнєвіч вирішила, що їй не вдасться побудувати стосунки з Іллею. Тому вона не вручила чоловікові бутоньєрку й відправила додому.

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Ілля про виліт з "Холостячки"

Підприємець поділився, що він дуже засмучений через те, що так рано покинув проєкт. Адже так і не зміг побувати на індивідуальному побаченні зі Златою й відкритися їй. Ілля також натякнув, що решта чоловіків – не надто хороший варіант для головної героїні.

Чи я засмутився?! Однозначно – так, тому що я так і не отримав шанс відкритися, побути наодинці зі Златою, проявитися і показати їй який я насправді… Прикро не через те, що я йду, а через те, що вони всі залишаються,

– написав чоловік.

Ілля додав, що зовсім не шкодує про рішення взяти участь у романтичному проєкті. На його думку, "Холостячка" – не так про боротьбу, як про стосунки та навіть розвиток сімейних відносин. Тому підприємцю не важливо, у якому випуску він покинув шоу. Так він зрозумів, що Злата Огнєвіч – не його партнерка.

"Може звучить якось по-філософськи, але мені так легше... і точно знаю, що мене чекає десь моя любов і все буде добре. Я такий, яким мене побачила вся країна. Не буду іншим, тому що дійсно в мені є щирість, доброта і романтичність. І хочеться цим ділитися...", – підсумував Ілля.

Зазначимо, що не лише Ілля Закорецький покинув шоу "Холостячка" у 3 випуску. Боротьбу за серце зірки припинив також каскадер Павло Богда , який пішов одразу з індивідуального побачення. Чоловік зізнався, що не готовий до серйозних стосунків, яких зараз шукає Злата Огнєвіч.

Текст публікації Іллі Закорецького

Що ж це таке? Кінець чи початок?

Ось і закінчився мій етап життя в "Холостячці"! Чи я засмутився?!

Однозначно – так, тому що я так і не отримав шанс відкритися, побути наодинці зі Златою, проявитися і показати їй який я насправді...

Прикро не через те, що я йду, а через те, що вони всі залишаються.

Знаю одне, якби я не прийшов на проєкт, я б шкодував потім все життя, що втратив таку можливість...

Це не змагання, не боротьба. Тут немає других, п'ятих чи десятих місць. Цей проєкт про відносини й можливості побудувати відносини, і, може, навіть сім'ю.

Тому не важливо, яким я пішов з церемонії! Першим чи останнім... Якщо покинув проєкт, значить, Злата не моя і не зі мною.

Може звучить якось по-філософськи, але мені так легше... і точно знаю, що мене чекає десь моя любов і все буде добре.

Я такий, яким мене побачила вся країна. Не буду іншим, тому що дійсно в мені є щирість, доброта і романтичність. І хочеться цим ділитися...

Всім добра і любові.