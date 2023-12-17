Помер ексдиректор Львівської опери Тадей Едер, який уславив театр у Європі: що про нього відомо

Про сумну новину стало відомо у суботу 16 грудня. У вівторок 19 грудня з Едером прощатимуться зранку у Львівській національній опері. Похорон відбудеться о 12:00 на Личаківському кладовищі.

Наша редакція висловлює співчуття рідним, близьким і колегам Тадея Едера. Вічна пам'ять!

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Хто такий Тадей Едер

Він очолював Львівську національну оперу з 1998 по 2017 роки, тобто майже 20 років. Колеги зазначили, що цей період "безумовно один із найзнаковіших в історії Львівської опери", бо "інституція стрімко розвивалася та утвердилася на одній із провідних позицій мистецької мапи Європи".

Що зробив Тадей Едер для Львівської опери:

Оперний театр перейменували на честь оперної співачки Соломії Крушельницької – тоді, у 2000-му році, опера масштабно відзначала своє сторіччя. До того опера була названа на честь Івана Франка.

Директор замовив написання опери "Мойсей" за поемою Франка українському композиторові Мирославу Скорику. Що цікаво, вперше в історії ця опера отримала підтримку Ватикану та благословення Папи Римського Івана Павла ІІ. Понтифік підтримав постановку фінансово – це перший випадок в Україні, коли Ватикан профінансував світську подію . Прем'єру приурочили до візиту Папи в Україну 2001 року.

. Прем'єру приурочили до візиту Папи в Україну 2001 року. 2008 – Львівська опера стала членом престижної асоціації європейських оперних театрів Opera Europa.

Відбулося три престижні міжнародні конкурси оперних співаків імені Соломії Крушельницької.

Едер возив колектив на гастролі у 29 країн світу.

За його ініціативою в Дзеркальній залі театру встановили скульптурні портрети відомих митців, зокрема Соломії Крушельницької, співака Модеста Менцинського, оперного артиста Олександра Мишуги та інших.

Також Тадей Едер був заслуженим працівником культури та депутатом Львівської міської ради, мав низку державних нагород. Він помер у 80 років.

Де прощатимуться з Тадеєм Едером і де буде похорон

Парастас відбудеться у понеділок 18 грудня о 19:00 у львівському Соборі святого Юра. Прощатимуться з колишнім директором оперного театру у вівторок 19 грудня з 10:00 у Львівській національній опері. Чин похорону розпочнеться о 12:00 на Личаківському кладовищі.

