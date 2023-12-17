Наша редакция выражает соболезнования родным, близким и коллегам Тадея Эдера. Вечная память!

Смотрите также Навсегда в строю: на фронте погиб юный фехтовальщик Федор Епифанов

Кто такой Тадей Эдер

Он возглавлял Львовскую национальную оперу с 1998 по 2017 годы, то есть почти 20 лет. Коллеги отметили, что этот период "безусловно один из самых знаменитых в истории Львовской оперы", потому что "институция стремительно развивалась и утвердилась на одной из ведущих позиций художественной карты Европы".

Что сделал Тадей Эдер для Львовской оперы:

Оперный театр переименовали в честь оперной певицы Соломии Крушельницкой – тогда, в 2000 году, опера масштабно отмечала свое столетие. До этого опера была названа в честь Ивана Франко.

Директор заказал написание оперы "Моисей" по поэме Франко украинскому композитору Мирославу Скорику. Что интересно, впервые в истории эта опера получила поддержку Ватикана и благословение Папы Римского Иоанна Павла II. Понтифик поддержал постановку финансово – это первый случай в Украине, когда Ватикан профинансировал светское событие . Премьера была приурочена к визиту Папы в Украину в 2001 году.

. Премьера была приурочена к визиту Папы в Украину в 2001 году. 2008 – Львовская опера стала членом престижной ассоциации европейских оперных театров Opera Europa.

Состоялось три престижных международных конкурса оперных певцов имени Соломии Крушельницкой.

Эдер возил коллектив на гастроли в 29 стран мира.

По его инициативе в Зеркальном зале театра установили скульптурные портреты известных художников, в частности, Соломии Крушельницкой, певца Модеста Менцинского, оперного артиста Александра Мишуги и других.

Также Тадей Эдер был заслуженным работником культуры и депутатом Львовского городского совета, имел ряд государственных наград. Он скончался в 80 лет.

Где будут прощаться с Тадеем Эдером и где будут похороны

Парастас состоится в понедельник 18 декабря в 19:00 во львовском Соборе святого Юра. Простятся с бывшим директором оперного театра во вторник 19 декабря с 10:00 во Львовской национальной опере. Похороны начнутся в 12:00 на Лычаковском кладбище.

