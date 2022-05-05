Святослав Вакарчук завітав в Одесу з концертом до морських піхотинців
Джерело:фейсбук 35 окремої бригади
Український виконавець Святослав Вакарчук невпинно продовжує свій тур небезпечними регіонами країни. Останньою його зупинкою стала Одеса, яка мужньо боронить чорноборський берег держави.
Вакарчук відвідав позиції одеських морських піхотинців з 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського та виступив перед ними з невеличким концертом. Він підтримав військових та подякував їм за захист України.
До слова Вакарчук записав відео з передової: "Весняну гармонію перебили потужними ударами"
Чоловік заграв кілька своїх особливих пісень під гітару, що радо сприйняли військові.
Додамо, що перебуваючи в Одесі, Вакарчук також зустрівся з шоуменом Колею Сергою. За словами лідера "Океану Ельзи", молодий чоловік для нього став справжнім відкриттям. Зараз Коля Серга перебуває у складі одеської територіальної оборони та активно висвітлює у соцмережах боротьбу з російською агресією.