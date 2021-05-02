Рожевий цвіт сакур: Святослав Вакарчук показав неймовірні пейзажі Мукачева

Український виконавець Святослав Вакарчук свої великодні вихідні проводить на Закарпатті. Звідти співак опублікував серію миловидних світлин, де вже у всю силу буяє цвіт дерев-сакур.

Вакарчук у Мукачево

Нові знімки Святослав Вакарчук оприлюднив у своєму інстаграмі. На них чоловік показав вулицю, на якій з обох боків цвітуть сакури, а також розкішну озеленілу набережну. Варто додати, що саме цвітіння сакур вважають "родзинкою" Закарпаття, на яку їдуть подивитись з усієї України кожного року.

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Не виключенням став і Святослав Вакарчук. На одній з фотографій можна побачити, як він зручно вмостився посеред зеленої грядки та щасливо споглядав на пишні заквітчані дерева. Для короткої подорожі він одягнув сині джинси, сіру кофту, кросівки та сонцезахисні окуляри.

"Десь на набережній у Мукачево... Там, де душу виймає сакура..." – підписав фото зірка "Океану Ельзи".

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

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Святослав Вакарчук у Львові

Щоправда, невідомо, чи Вакарчук поїхав 1 травня у Мукачево, чи це архівні фото. Оскільки днем раніше він публікував фото зі Львова неподалік Церкви святого Андрія. Співак зафіксував, як чарівно зацвіли дерева під світлом вечірніх ліхтарів.

"Львів. Зараз… В мене все!" – підписав фото артист.

Фанати захоплені приїздом улюбленого виконавця та земляка і засипають його компліментами:

"А за вікном вже весна";

"Яка краса! Передавайте вітання Львову, скучила шалено!";

"Прекрасно, виїжджаємо!";

"Супер!";

"Найкраще місто в світі";

"Мій Львів – маленький Париж".

Деякі коментатори також пригадали рядки з його пісні, дивлячись на заквітчані дерева: "… В той день, коли ми станемо собою – зацвітуть абрикоси..."