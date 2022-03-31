Святослав Вакарчук у Львові зустрівся з лікарем з Маріуполя: "Це місто, якого немає"

Лідер гурту "Океан Ельзи" на декілька днів повернувся до рідного Львова. Там він випадково зустрівся з жителькою Маріуполя, яка працювала в лікарні, що тепер зруйнована.

Святослав Вакарчук від початку війни їздить містами України, зустрічається з українцями, які перебувають в гарячих точках. Тепер декілька днів музикант проведе у Львові.

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Вакарчук зустрівся з лікаркою з Маріуполя

Зараз йду активні бої за Маріуполь. Українські військові наголошують, що в жодному разі не здадуть місто. Лікарка з міста-героя подякувала львів'янам, які приймають переселенців з різних міст, як рідних. Говорячи про Маріуполь, вона не змогла стримати сліз.

У Маріуполі залишився дім, робота… Це місто, якого немає,

– сказала жінка.

Також вона подякувала українським захисникам, які, незважаючи на постійні обстріли та величезну кількість російських військових, обороняють місто та не здають його окупантам: "Хлопці, ви герої! Ми з вами! Ми повернемося й будемо в Маріуполі!".

У Львові Вакарчук зустрівся з лікаркою з Маріуполя: дивіться відео онлайн