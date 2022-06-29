Святослав Вакарчук показав Росії середній палець: фото з концерту у Варшаві

Гурт "Океан Ельзи" дав благодійний концерт у Варшаві. Лідер колективу Святослав Вакарчук неодноразово бував у гарячих точках на фронті, на власні очі бачив все жахіття війни. Прямо зі сцени він показав Росії середній палець.

Артист виступає на благодійних концертах, а також зустрічається з переселенцями і військовими у різних містах. Оскільки "Океан Ельзи" має багато шанувальників у різних країнах світу, то гурт вирішив використати це, щоб зібрати кошти на допомогу Україні.

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Святослав Вакарчук показав середній палець у Варшаві

Вокаліст "Океану Ельзи" зі сцени виступив з потужною промовою про незламний дух українського народу. Він подякував полякам, які з першого дня війни допомагають українцям, прийняли мільйони наших земляків у своїх домівках. Також артист підкреслив, що Росії ніколи не вдасться перемогти Україну. Країна-агресорка на цій війні приречена на поразку.

Вона – ворог Росія – хоче деморалізувати нас, хоче поставити нас на коліна, змусити боятися, депресувати, думати про те, як було в минулому,

– сказав Вакарчук.

Після потужної промови артист показав середній палець Росії, яка щодня здійснює терористичні акти на території нашої країни. Щодня від російських ракет і снарядів гинуть ні в чому не винні люди, які нічим не загрожували Росії. Вони просто жили своїм життям, планували, будували майбутнє у вільній Україні, що дуже не подобається росіянам.



Святослав Вакарчук на концерті у Варшаві / Скриншот з відео

Зазначимо, "Океан Ельзи" виїхали за кордон лише на час благодійних концертів, отримавши спеціальний дозвіл. Святослав Вакарчук приєднується до всіх можливих заходів, які спрямовані на підтримку України. Артист неодноразово виступав перед нашими захисниками на передових позиціях. Він не зі слів знає, що таке війна та в яких умовах живуть наші військові зараз. Також музикант вдячний іноземним колегам, які продовжують підтримувати Україну у цій жорстокій і несправедливій війні.

Дорога Варшаво, неймовірна Польще, дякуємо за все, що ви зробили й робите для України! За те, що разом з нами поділяєте наш біль, за те, що нашу віру і рішучість підживлюєте своєю енергією, за те, що вшановуєте наших захисників, називаючи їх вартовими світу і цивілізації,

– написали на сторінці "Океану Ельзи".

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Колектив зазначив, що кошти з квитків будуть направлені на допомогу дітям, які постраждали за час російського вторгнення, а також українським захисникам. Звіт обіцяють розмістити на сторінці "Океану Ельзи".