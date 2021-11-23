Свято наближається: Джилл Байден показала ялинку, яку привезли в Білий дім

Різдвяні свята наближаються! У Білому домі вже розпочали підготовки святкових декорацій. Перша леді Джилл Байден опублікувала фото, де показала першу ялинку, яку привезли в президентський маєток.

Святкування розпочнеться вже через місяць, тому світ активно готується до цих днів. У будинках з'являються ялинки, кольорові вогники та яскраві декорації.

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Білий дім готується до Різдва

Одними з перших до різдвяних почали готуватися Джилл та Джо Байдени. Дружина американського президента оприлюднила фотографію, на якій показала, величезну вічнозелену красуню, яку привезли коні. Ця ялинка стане однією з тих, які прикрашатимуть Білий дім у різдвяний період 2021 року.

Зауважимо, президентська пара вирішила привезти живу ялинку. Наразі невідомо, куди її поставлять та що буде з різдвяним деревом після свят – утилізують чи висадять кудись.

"Це тут!", – з радістю повідомила Джилл Байден.



Білий дім готується до Різдва / Фото з інстаграму Джилл Байден