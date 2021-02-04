Світлана Тарабарова замилувала новим фото з сином і донькою

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова продовжує ділитися милими фото зі своїми дітьми. Вона знову зачарувала новим фото з сином та донькою.

Джерело: інстаграм Світлани Тарабарової

Відома українська співачка Світлана Тарабарова майже щодня тішить аудиторію зворушливими світлинами. Вона зачаровує мережу сімейними фото.

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Нове фото Світлани Тарабарової

Знаменитість позувала з найріднішими в дитячій кімнаті. Співачка не забуває про кар'єру, але й багато часу приділяє дітям. Перед камерою Світлана Тарабарова постала в зручному домашньому образі. Вона вдягнула бежевий широкий костюм, що складався з штанів та кофтинки.

Довге волосся артистка розпустила й випрямила, а також продемонструвала натуральну красу без косметики на обличчі.

Син Світлани Тарабарової Іван вдягнув блакитну піжаму з принтом. Він мило цілував зіркову матусю в щічку. На руках співачка тримала маленьку Марічку. Знімок розчулив мережу.



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

Під фото Світлана Тарабарова поділилась, що їх потрібно, щоб бути спокійною та усміхненою мамою: "Здоровий сон більше ніж 2 години і смачна, корисна їжа. Музика та відчуття, що я потрібна – своїм друзям, родині та всім фанам світлої сторони музики. Обійми чоловіка, дітей протягом всього дня, без цього ніяк, я обожнюю обійми".