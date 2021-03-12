Майже 6 місяців: Світлана Тарабарова захопила зворушливими фото з донечкою

Відома українська співачка Світлана Тарабарова поділилась новими миловидними кадрами з донькою. Вона повідомила, що скоро Марічці виповниться 6 місяців.

Успішна українська співачка Світлана Тарабарова часто ділиться з прихильниками світлинами з сином Іваном та донечкою Марією. Днями зіркова матуся оприлюднила нові фото й захопила мережу.

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Нові фото Світлани Тарабарової

Артистка позувала разом з донечкою на ліжку. Марічка лежала на животику й дивилась на матусю. Незважаючи на маленький вік, Світлана Тарабарова вже одягає крихітку стильно. Дівчинка постала перед камерою у білій кофтинці з принтом та яскравому жовтому в'язаному комбінезоні, а аутфіт доповнювала бежева пов'язка з бантиком.

Натомість зіркова матуся приміряла ніжну білу сукню з пишною спідницею та широким комірцем. Волосся співачка розпустила й вирівняла. Світлана Тарабарова – не прихильниця насичених макіяжів, тому й цього разу тільки злегка підкреслила риси обличчя.

Нашій крихітці вже майже 6 місяців! В мене шок! Як швидко летить час. Марія вже вчиться повзати, дуже активна дівчинка, крутиться у різні боки, як дзиґа, а ми щасливі, що можемо спостерігати над викрутасами донечки,

– підписала фото Світлана Тарабарова.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Прихильників співачки зачарували нові фото з крихіткою: