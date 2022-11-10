"Життя триває": Світлана Тарабарова оголосила про вагітність

Співачка Світлана Тарабарова приголомшила шанувальників новиною. 10 листопада вона розповіла, що втретє вагітна та показала перші фото в особливому стані.

У час війни зіркові пари, які раніше мріяли про дітей, планували майбутнє, наразі відмовляються від батьківства, оскільки не знають, яка ситуація буде надалі. Але Світлана Тарабарова наважилася на поповнення в сім'ї.

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Світлана Тарабарова втретє вагітна

Співачка Світлана Тарабарова приголомшила шанувальників. Вона поділилася зворушливими світлинами, на яких показала тест на вагітність. Зірка втретє вагітна, але наразі не розсекречує, на кого саме чекає.

"Життя триває. 3.0", – зворушливо написала Тарабарова під фото.



Світлана Тарабарова втретє вагітна / Фото з інстаграму співачка



Світлана Тарабарова втретє вагітна / Фото з інстаграму співачка

У коментарях прихильники та колеги засипають артистку привітаннями.

"Клас! Вітаю вас! Це дуже круто!"

"Мої вітання! Ти прекрасна!"

"Обожнюю вас! Щирі вітання!"

"Чудова звістка! Вітання!"

"Мої вітання! Здоров'я міцного матусі!"

Сім'я Світлани Тарабарової

11 жовтня 2016 року Світлана вийшла заміж за свого продюсера Олексія Бондаря. Через два роки в пари народився син Іван, а ще через два – донька Марія. Тарабарова мріяла про великий просторий будинок для сім'ї і ця мрія здійснилася. У лютому минулого року вона придбала котедж неподалік від Києва, але через війну змушена продати його. Артистка та її чоловік втратили заробіток, тому не мають можливості сплачувати кредит. Та життя продовжується. Тепер пара будуватиме нове сімейне гніздечко, очікуючи на народження третьої дитини.