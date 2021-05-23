Світлана Тарабарова провела вікенд з Наталкою Карпою і Соломією Вітвіцькою: кумедні фото

У розкішному приватному будинку під Києвом Світлана Тарабарова часто приймає гостей. Цього вікенду ними стали зіркові подруги співачки – Соломія Вітвіцька та Наталка Карпа з чоловіком і донькою. Як вони провели вихідні, читайте далі.

У мережі Світлана Тарабарова зізналася, що теплу зустріч з друзями влаштувала спонтанно. Колега-співачка Наталка Карпа завітала до її дому з чоловіком Євгеном та однорічною донькою Златою, тоді як розлучена телеведуча Соломія Вітвіцька приїхала сама.

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За весняною традицією чоловіки смажили шашлик, тоді як жінки розважали дітей. Син Світлани Тарабарової Іван та донька Наталки Карпи Злата стрибали на батуті та грали на майданчику. Схоже, малюки добре ладнають, адже їхні батьки не вперше збираються разом.

Як круто, коли спонтанно збираються друзі! Кайф. Всіх люблю, всім вечора теплого,

– поділилася артистка.

В особистому профілі в інстаграмі ведуча Соломія Вітвіцька зізналася, що після вечері вони разом дивилися Євробачення-2021 та вболівали за український гурт Go_A.

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