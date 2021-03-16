Світлана Тарабарова привітала батька з днем народження та показала архівні фото з весілля

Популярна українська співачка Світлана Табарарова привітала батька з днем народження. З нагоди свята вона оприлюднила зворушливі архівні кадри зі свого весілля, де показала найріднішого.

16 березня батько одної з найпопулярніших українських артисток Світлани Тарабарової святкує день народження. Зірка привітала батька зі святом, оприлюднивши чуттєвий допис.

До слова Слава Камінська показала, як діти готують млинці: миловидне відео

Світлана Тарабарова привітала батька

Співачка поділилась архівними фото та відео з весілля. Там батько артистки веде її до вівтаря. На відео, яке оприлюднила зірка, він витирає сльози донечці, після того, як вона розчулилась. Також Світлана Тарабарова показала спільне фото матусі з татом. Допис знаменитість зворушливо підписала.

Ти навчив мене своїм прикладом бути сміливою, бути собою і ніколи не здаватися. Ти навчив мене своїм прикладом любити своїх дітей, свою сім'ю і заради них бути готовим на все. Я люблю тебе, тато,

– написала співачка.

Артистка поділилась, що її дитинство було наповнене багатьма цікавими історіями. Зокрема, вона ходила з батьком на риболовлю, збирала ягоди та навчалась балету.

"Перше фото та відео у самісіньке серце, моє весілля... Я, наймолодша дочка – розплакалася після свого "так", а тато сльози мені витирав. На все життя закарбувала цей момент у серці", – завершила чуттєвий допис зірка.

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч:

Шанувальники знаменитості приєднались до привітань.