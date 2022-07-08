Болісне питання, – Світлана Тарабарова зізналась про фінансові труднощі в сім'ї

Українська співачка Світлана Тарабарова зізналась про фінансову кризу, яку переживає її сім'я. Вона розповіла, хто допомагає їй у грошових питаннях.

Українська співачка Світлана Тарабарова з чоловіком та двома дітьми з перших днів війни залишається в Україні. Вона дає благодійні концерти для військових та переселенців.

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Світлана Тарабарова про фінансову кризу

Через війну виконавиця залишилась без заробітків, до того ж вона виплачує кредит за будинок. Тож у її сім'ї з'явилась фінансова криза.

Це болісне питання, але жалітися не буду, є багато людей, кому важче. Скажу так – моя родина в такій кризі ще не була жодного разу,

– зізналась Світлана Тарабарова.

"Нам трішки не пощастило – саме 24 лютого ми мали підписати 2 рекламних контракти. Ви знаєте, що був карантин, ніяких концертів, основний дохід в артиста – концерти. А перед війною був жорсткий карантин. І ми не підписали їх, на жаль. Допомагають друзі. Поки що ми не придумали, як заробляти. Усі концерти для військових – вони благодійні", – додала зірка.

Що відчуває Світлана Тарабарова зараз

, Позитив також розповідав про фінансові труднощі . До війни він орендував квартиру в Києві, але зараз живе на музичній студії, бо оселя йому більше не по кишені.

Співачка зізналась, що зараз почувається не найкраще. Але вірить в українських захисників.

"Спустошення, знесилення, шалена образа. І з іншого боку – шалена надія, не знаю, як так може бути. Сил не вистачає зовсім, перевтома шалена. Дуже важко жити, не знаючи, що буде завтра. Ми живемо на валізах. Ми зараз вдома, в Київській області, але я розумію, що може бути так, що треба буде знову зібратися і їхати в невідомість. Окей, ми поїдемо, головне, щоб ми були живі, і наші захисники якомога скоріше і з найменшими втратами вибороли для нас перемогу".