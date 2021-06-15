Світлана Тарабарова підкорила літнім образом у блакитній сукні: фото з сином біля басейну

Популярна співачка Світлана Тарабарова у вихідний організувала для сина літні розваги в басейні. Зіркова сім'я відпочивала на подвір'ї власного заміського будинку. Для вікенду виконавиця обрала легку літню сукню блакитного кольору.

Світлана Тарабарова є однією з найвідоміших матусь в українському шоу-бізнесі. Поки маленька донечка Марія у теплий літній день була з батьком, співачка насолоджувалася іграми з сином, який був у басейні.

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Артистка щаслива мати власний заміський будинок з великою територією навколо, на якій можуть гратися діти. Влітку малюки постійно перебувають на свіжому повітрі, а головне – в безпеці.

Поки на вулиці було тепло та сонячно, Тарабарова на подвір'ї поставила невеликий басейн, де грався її син Іван. Знаменита матуся була поруч із первістком та з усмішкою спостерігала за тим, який він щасливий.

Літній look Світлани Тарабарової

Для літніх розваг Світлана обрала коротку сукню з легкої тканини блакитного кольору. Вбрання мало довгі рукави та гарний виріз в зоні декольте. Такий look чудово підійшов для спекотного дня, був комфортним.

Руде волосся знаменитість зібрала у хвіст зверху, зав'язавши його гумкою в тон вбрання. На обличчя виконавиця не наносила косметику, продемонструвавши натуральну вроду. Довершила домашній літній образ маленькими сережками-кільцями.



Світлана Тарабарова з сином Іваном / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Син Світлани Тарабарової в басейні / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової



Світлана Тарабарова з сином Іваном / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

У дописі Тарабарова розповіла, що, коли сказала Іванові, що він буде плавати, той миттю зібрав усі необхідні речі та відповідно одягнувся. Однак, коли побачив, де саме буде плавання, засмутився.

"Мріє, як і ми всі поїхати на море. Та мама-аніматор завжди вигадає веселі ігри, тому сумував він не довго. Головне – вміти створити атмосферу, бо неважливо, якої глибини ваш басейн, важливо, хто поруч", – зазначила Світлана.